In einem neuen Bericht (http://tcodevelopment.com/2016-progress-report/) zeigt das Unternehmen für IT-Produkt-Zertifizierung TCO Certified sowohl Fortschritte als auch fortwährende Probleme bei den Produktionsbedingungen in der Elektronikindustrie auf.



Der Bericht mit dem Titel Auswirkungen und Erkenntnisse (http://tcodevelopment.com/2016-progress-report/) misst die Auswirkungen neuer Kriterien im Jahr 2016 zur Ausweitung der Verantwortung von Markeneigentümern für die Arbeitsbedingungen innerhalb der Lieferkette, für Initiativen bezüglich Konfliktmineralien und für die Einbindung sichererer Chemikalien. Die aktuelle Generation von TCO Certified, die im November 2015 begann, verlangt, dass Markeneigentümer mehr Gesamtverantwortung für die Regelbefolgung von Produkten und Fabriken übernehmen.



Eine Fallstudie an 16 Markeneigentümern (http://tcodevelopment.com/2016-progress-report/) zeigt im Vergleich zu 2013 verbesserte Arbeitsbedingungen in Fabriken, in denen zertifizierte Produkte hergestellt werden. Verbesserungen wurden in Bereichen wie Diskriminierung und Vereinigungsfreiheit beobachtet.



Sören Enholm, CEO von TCO Development, sagt dazu: "Wir sind wirklich froh, diese Verbesserungen in wichtigen Bereichen wie Diskriminierung und Zwangsarbeit in den Fabriken zu sehen, in denen zertifizierte Produkte hergestellt werden. Ein Thema, das allerdings immer wieder zur Sprache kommt, sind exzessive Überstunden. Wenngleich wir im Jahr 2016 einige Verbesserungen gesehen haben, ist dies eindeutig etwas, das auch in Zukunft unsere ständige Aufmerksamkeit erfordern wird."



Die Lieferkette der Elektronikindustrie ist sehr komplex. "Markeninhaber sind optimal positioniert, um die gesamtheitliche Verantwortung für die soziale und ökologische Nachhaltigkeit zu übernehmen, und die Follow-ups von TCO Development zeigen positive Wirkungen, wenn die Markeninhaber darüber Rechenschaft ablegen müssen", sagt Bjorn-Erik Lonn, Chair Global Ecolabelling Network, GEN.



Die neue Generation brachte auch einen Paradigmenwechsel hinsichtlich der Verwendung von gefährlichen Chemikalien bei IT-Produkten. Die gesundheitlichen und ökologischen Auswirkungen der meisten heute verwendeten Chemikalien sind unbekannt. Um den Weg nach vorwärts zu ebnen, akzeptiert TCO Certified jetzt nur Flammschutzmittel, die unabhängig voneinander als sicherere Alternativen bewertet worden sind.



Sowohl IT-Käufer als auch die Industrie nutzen TCO Certified (http://www.tcodevelopment.com), um verantwortungsbewusstere Entscheidungen zu treffen. Enholm fügt hinzu: "Die Käufer halten wirklich den Schlüssel in der Hand und die Markeninhaber wissen das. Indem



Käufer TCO-zertifizierte Produkte verlangen, senden sie an die Industrie eine direkte Nachricht über die Bedeutung der sozialen und ökologischen Verantwortung."



Lonn kommt zu dem Schluss: "Unter den Umweltzeichen-Mitgliedern der GEN ist TCO Certified ein Vorreiter bei der Zertifizierung von Elektronik.



Über TCO Certified



TCO Certified (http://tcodevelopment.com/tco-certified/) ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte, die Unternehmen auf der ganzen Welt dazu verhilft, verantwortungsbewusste Produktentscheidungen zu treffen. Seit 25 Jahren liefern wir Lösungen zur Reduzierung von Risiken und Problemen in Bezug auf die Nachhaltigkeit von Elektronik. TCO Certified beinhaltet Life-Cycle-Kriterien für die ökologische und soziale Verantwortung. Die unabhängige Überprüfung der Regelbefolgung des Produkts, der Fabrik und des Markeneigentümers sowohl vor als auch nach der Zertifizierung ist im Preis inbegriffen.



Über GEN



The Global Ecolabelling Network (https://www.globalecolabelling.net/), GEN, ist eine gemeinnützige Vereinigung von führenden Umweltkennzeichnungsorganisationen gemäß dem Umweltzeichen ISO 14024 Typ 1. GEN wurde 1994 gegründet und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 30 Mitgliedern aus 60 Ländern.



