Bonn (ots) - Liegt es an Martin Schulz - oder an seinem Links-Kurs? Die SPD ist wieder auf der Erfolgsspur. Gut vier Wochen nach seiner Nominierung zum Kanzlerkandidaten fordert der Sozialdemokrat Korrekturen an der Agenda 2010. Doch was bringen die Vorschläge? Und in welchen möglichen Koalitionen lassen sie sich umsetzen? Darüber diskutiert phoenix-Moderatorin Sara Bildau mit dem Politikwissenschaftler Prof. Frank Decker und der Wirtschaftsjournalistin Dorothea Siems. Im Anschluss zeigt phoenix "Genosse Schulz. Wie tickt der SPD-Kanzlerkandidat?" - das erste dokumentarische Portrait des Hoffnungsträgers.



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de