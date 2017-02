London (ots/PRNewswire) -



Telecoms IQ führte vor Kurzem ein Gespräch mit André Spantell, Group Fraud Manager bei Telia Company, einer der größten skandinavischen Telekommunikationsnetzbetreiber. Es ging um die Bedrohung durch Cybercrime, der eine Branche ausgesetzt ist, die sich nicht vor Angriffen schützt.



Spantell erklärte, dass die herkömmlichen Methoden beim Kampf gegen Cybercrime gegen die neuartigen Bedrohungen im Telekommunikationsbereich nicht mehr ausreichen. Die neue Bedrohungslandschaft besteht nicht mehr nur aus Kriminellen, die an Geld kommen wollen. Vielmehr können sich Telekommunikationsnetzbetreiber Bedrohungen von anderer Seite ausgesetzt sehen, beispielsweise Aktivisten und spionierende Nationalstaaten.



Spantell führt weiter aus, wie die Auswirkungen eines Angriffs nicht nur Geld kosten, sondern auch das Markenimage und die Glaubwürdigkeit am Markt beschädigen können. "Ein schlechter Ruf kann zu millionenschweren Verlusten und starker Kundenabwanderung führen."



Spantell ist der Meinung, dass die fehlende Benutzerfreundlichkeit bei der Abwehr von Cyberangriffen dazu führen kann, dass sich Kunden bestimmte Verhaltensweisen nicht zu eigen machen. Nach seiner Sicht sollte für das Personal, aber auch für Kunden eine Grundschulung angeboten werden. Außerdem sollte man diese Personengruppen ständig über das Thema Online-Sicherheit auf dem Laufenden halten, um sensible personenbezogene Daten wie beispielsweise Kennwörter zu schützen.



"Ich denke, wenn sich jeder nur etwas stärker mit dem Schutz seiner eigenen sensiblen Daten auseinandersetzen würde, könnte man den Kriminellen das Leben schwerer machen und leichter eine Gegenwehr starten. Durch Einführung einer zweistufigen Authentifizierung würde man es beispielsweise Kriminellen so viel schwerer machen, unsere Tools, Dienste, Telefone usw. auszuspionieren."



