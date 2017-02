ZÜRICH (Dow Jones)--Nur wenig verändert hat sich der Aktienmarkt in der Schweiz am Dienstag gezeigt. Die Augen der Investoren waren auf die Rede von US-Präsident Donald Trump in der Nacht zum Mittwoch gerichtet. Trump will vor dem Kongress endlich die lang ersehnten Details zu Steuerkürzungen und Konjunkturprogrammen nennen. Kämen keine baldigen Steuersenkungen zustande, dürfte sich der Aktienmarkt "enttäuscht" zeigen, so ein Teilnehmer. Immerhin hätten die weltweiten Aktienmärkte, Renditen und der Dollar von der Erwartung profitiert, dass Trump eine Wachstumsagenda auf den Weg bringe.

Der SMI gewann nach einem Schlussspurt 0,3 Prozent auf 8.546 Punkte und schloss damit auf Tageshoch. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 45,81 (zuvor: 40,72) Millionen Aktien. Ein klarer Trend ließ sich bei den Bewegungen der Einzelaktien nicht erkennen. So legten bei den Index-Schwergewichten Novartis und Roche um 0,7 bzw. 0,5 Prozent zu, während Nestle um 0,1 Prozent nachgaben.

Für die Aktie von Swiss Re ging es um 0,6 Prozent auf 89,80 Franken nach unten. Die Analysten der Societe Generale hatten die Titel auf "Sell" von zuvor "Hold" abgestuft. Das Kursziel wurde auf 85 von 102 Franken nach unten genommen. Die Analysten sprachen von ernüchternden Ergebnissen, die Swiss Re für das vierte Quartal vorgelegt habe. Auch die Aussichten für den Rückversicherer seien unerfreulich.

