Ramallah, Palästina (ots/PRNewswire) -



Die Arab Palestinian Investment Company (APIC)

(http://www.apic.ps/En) gab sein vorläufiges, noch nicht geprüftes

Finanzergebnis für das Jahr 2016 bekannt. Nach den vorgelegten

Ergebnissen erzielte APIC 2016 einen Nettogewinn nach Steuern in Höhe

von 12,13 Mio. USD. Darüber hinaus beträgt der den Aktionären

zuzurechnende Nettogewinn 8,27 Mio. USD, was einem Anstieg von 15,7 %

im Vergleich zu 2015 entspricht. Die Gesamtumsatzerlöse stiegen um

16,4 % und beliefen sich auf 609,33 Mio. USD. Das Gesamtvermögen am

31. Dezember 2016 betrug 335,61 Mio. USD, ein Anstieg von 20,5 %

gegenüber dem Bilanzstichtag des Jahres 2015. Das den Aktionären von

APIC zuzurechnende Eigenkapital betrug am 31. Dezember 2016 87,15

Mio. USD, was einem Anstieg von 6,8 % im Vergleich zum Bilanzstichtag

von 2015 entspricht.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160519/370006LOGO )



Der den Aktionären von APIC zuzurechnende Nettogewinn stieg 2016

im Vergleich zum Vorjahr um 15,7 %



In seiner Erklärung gab der Chairman und CEO von APIC, Tarek Aggad

(http://www.apic.ps/en/article/62/Mr-Tarek-Omar-Aggad,-Chairman-and-C

hief-Executive-Officer), bekannt, die Gruppe habe 2016 gute

Ergebnisse erzielt, trotz der ständigen wirtschaftlichen und

politischen Herausforderungen in Palästina und der Region. Aggad

ergänzte, APIC habe im Laufe des Jahres 2016 das eingezahlte Kapital

auf 66 Mio. USD erhöht, und zwar durch Ausschüttung von sechs

Millionen Bonusaktien an die Aktionäre (10 % zu par) und Ausschüttung

einer Bardividende von 3 Mio. USD. Die Dividendenausschüttung

insgesamt habe 2016 also 15 % betragen.



Der Aktienkurs von APIC stieg zum Bilanzstichtag 2016 im Vergleich

zu 2015 um 70 %



Aggad äußerte sich positiv zur Kursentwicklung von APIC, die zu

den Spitzenwerten der Palestine Exchange (PEX) gehört. Der

Schlusskurs der Aktie von APIC lag am Bilanzstichtag 2016 bei 1,90

USD, was einem Anstieg von 70 % gegenüber 2015 entspricht, dem

höchsten Zuwachs aller an der PEX notierten Unternehmen. Darüber

hinaus beträgt das Verhältnis der gehandelten Aktien von APIC zu den

umlaufenden Aktien 55 %, und die Marktkapitalisierung betrug

125.400.000 USD, was 3,7 % der gesamten Marktkapitalisierung von PEX

am Stichtag 31. Dezember 2016 entspricht.



APIC ist eine ausländische öffentliche

Investment-Holding-Gesellschaft, die an der Palestine Exchange (PEX:

APIC) notiert ist. Sie hält unterschiedliche Investments in

verschiedenen Sektoren wie Herstellung, Handel, Vertrieb und

Dienstleistungen in Palästina, Jordanien, Saudi-Arabien und den

Vereinigten Arabischen Emiraten, und zwar durch neun

Tochtergesellschaften: Siniora Food Industries Company PLC

(http://www.siniorafood.com/); Unipal General Trading Company

(http://www.unipalgt.com/); Palestine Automobile Company

(http://www.hyundai.ps); Medical Supplies and Services Company

(http://www.msspal.com); National Aluminum and Profiles Company PLC

(NAPCO); (http://www.napco.ps) Sky Advertising and Public Relations

Company (http://www.sky.ps); Arab Palestinian Shopping Centers PLC

(BRAVO); (http://www.bravo.ps) Arab Leasing Company und Arab

Palestinian Storage and Cooling Company.



APIC gehört außerdem zu den Gründungsaktionären von Palestine

Electric Company Holding, Palestine Power Generating Company und ist

an der Bank of Palestine beteiligt.



Originaltext: Arab Palestinian Investment Company (APIC)

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100059979

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100059979.rss2



Pressekontakt:

Fida' Musleh/ Azar

Manager of Investors Relations and Corporate Communication

Tel. +970 (oder 972) 2-297-70-40

E-Mail: fida@apic.com.jo

Website: http://www.apic.ps