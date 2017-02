Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag kaum vom Fleck bewegt. Denn im Blick der Märkte stand am Berichtstag die in der Nacht zum Mittwoch anstehende Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress. Die Finanzmärkte erhoffen sich vor allem Einzelheiten zu der versprochenen Steuerreform und zu einem Konjunkturprogramm. Daher hätten sich die Investoren nicht weit aus dem Fenster gelehnt, sagten Händler.

Enttäuscht Trump die Märkte, ist aber die Gefahr einer Korrektur gross. Schliesslich hätten die Trump-Hoffnungen die Aktienmärkte in den vergangenen Wochen weltweit weit nach oben getrieben. Er hoffe schon, mehr zu erfahren, ausser dass die Steuerreform 'grossartig" wird, sagte ein Börsianer. Einige besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA verhalten den Indizes am Nachmittag auch kaum auf die Beine - so sehr war der Markt auf besagte Rede fixiert.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Berichtstag dank einem kleinen Sprung in der Schlussauktion 0,30% höher bei 8'545,81 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann 0,29% auf 1'354,02 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,30% auf 9'367,08 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 20 im Plus und 10 im Minus.

Das Geschehen verlief laut Marktteilnehmern ...

