FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Bayer nutzt die günstige Kursentwicklung, um sich von weiteren Anteilen an der Kunststofftochter Covestro zu trennen. Wie die Bayer AG mitteilte, hat sie am Dienstag nach Börsenschluss ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren gestartet. Preisfestsetzung und Zuteilung seien für den 1. März vorgesehen.

Wie viele Aktien Bayer zunächst verkaufen will, sagte ein Sprecher auf Anfrage nicht. Der Konzern hält noch 64,2 Prozent an Covestro und will sich in den nächsten Jahren vollständig von der Beteiligung trennen.

Die Aktie von Covestro verliert im Frankfurter Spezialistenhandel 3,1 Prozent zum Xetra-Schluss.

Wie marktüblich hat sich Bayer nach eigenen Angaben gegenüber den die Transaktion begleitenden Banken, Deutsche Bank und UBS, verpflichtet, in den nächsten 90 Tagen keine weiteren Aktien abzugeben.

February 28, 2017

