Raritan, New Jersey (ots/PRNewswire) - Ortho Clinical Diagnostics (Ortho), einer der weltweit führenden Anbieter bei der In-vitro-Diagnostik, gab heute bekannt, dass es den Gold Stevie Award in der Kategorie Global Customer Service (globaler Kundenservice) für Ortho Care erhalten hat, wobei es sich um ein umfassendes Angebot aus qualitativ hochwertigen Labordienstleistungen und benötigten Mitteln handelt, das Ortho-Kunden in Krankenhäusern, Kliniknetzwerken, Blutbanken und unabhängigen Labors für die Verbesserung ihrer Gesamtleistung zur Verfügung gestellt wird. Der Preis ist eine Anerkennung für die hervorragende Leistung von Ortho Care in puncto Service und Hilfestellung in sämtlichen Geschäftseinheiten in den Regionen Nordamerika und Lateinamerika, der EMEA-Region, der Asien-Pazifik-Region, in Japan sowie in der Region Großchina. Bei den Stevie Awards handelt es sich um die weltweit bedeutendsten Auszeichnungen der Branche mit einem umfangreichen Auswahlgremium, in dem mehr als 200 der weltweit anerkanntesten Führungspersönlichkeiten, Unternehmer, Innovatoren und Ausbilder aus der Wirtschaft vertreten sind.



"Ortho bietet seit mehr als 75 Jahren zukunftsweisende Produkte und Unterstützungsdienste für Fachkräfte in Labors an. Diese prestigeträchtige Auszeichnung der Stevie Awards ist ein Beleg für unser tief greifendes Wissen über die Bedingungen in Labors und für unsere Fähigkeit, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und zu befriedigen, indem wir die höchste Qualität bei Labordienstleitungen abliefern", sagte Zachary Ballard, Global Vice President von Ortho Care.



Ortho Care ist das ganzheitliche Unterstützungsprogramm von Ortho, das Kunden herkömmliche Hilfs- und Beratungsangebote durch Experten vor Ort zur Verfügung stellt und ebenso vernetzte Technologien mit prädiktiven Fähigkeiten bietet. Ortho Care versetzt Labors in Kliniken in die Lage, in den Genuss sämtlicher Vorteile der Lösungen von Ortho bei der Bereitstellung von schnellen und genauen Diagnosen für Patienten zu kommen. Zu den in der Branche besten Dienstleistungen und Angeboten, die Ortho Care seinen Kunden zur Verfügung stellt, gehören:



- ein Team aus hoch ausgebildeten Fachleuten und Fern-Mitarbeitern für Hilfeleistungen; - die e-Connectivity-Technologie und das Predictive Technology Center, die Ortho jeweils einsetzt, um Probleme vorherzusagen und zu verhindern, bevor sie auftreten; - das ValuMetrix®-Programm, bei dem Kunden mithilfe einer schlanken Verfahrenstechnik in Verbindung mit den Angeboten von Ortho beraten werden und das Labors ein neues Gesicht als produktivere, effizientere Antreiber bei der Schaffung von Mehrwert für Krankenhäuser verleiht; - ein stabiles Trainingsprogramm für Kunden; sowie - das Knowledge Center, das Daten und Informationen über bewährte Methoden beim Labormanagement zur Verfügung stellt.



Neben der Anerkennung durch die Stevie Awards hatte Ortho Anfang dieses Jahres in einem IMV, Ltd. ServiceTrak-Bericht Platz eins für die Gesamtserviceleistung in der Branche für In-vitro-Diagnostik für automatisierte Chemie- und Immunassay-Systeme erreicht. Bei IMV handelt es sich um ein führendes Unternehmen im Bereich Marktforschung für medizinische Bildgebungsinstrumente und Geräte für die klinische Diagnostik.



Über Ortho Clinical Diagnostics



Ortho Clinical Diagnostics gehört zu den weltweit führenden Anbietern in der In-vitro-Diagnostik und bedient klinische Labors und das Fachgebiet der Immunhämatologie auf der ganzen Welt. In Krankenhäusern, Kliniknetzwerken, Blutbanken und Labors in mehr als 120 Ländern werden Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen durch die qualitativ hochwertigen Produkte und Dienstleistungen von Ortho in die Lage versetzt, Entscheidungen für eine Behandlung auf einer besseren Grundlage zu treffen. Die Ortho-Produkte zur Blutgruppenbestimmung helfen der Immunhämatologie-Gemeinschaft dabei sicherzustellen, dass jeder Patient immer das Blut erhält, das sicher ist, zur richtigen Blutgruppe gehört und in der richtigen Menge eingesetzt wird. Ortho stellt klinischen Labors auf der ganzen Welt intelligente Prüftechniken sowie Instrumente zur Automatisierung, zum Informationsmanagement und für die Interpretation zur Verfügung und hilft ihnen dabei, ihre Einrichtung effizienter und effektiver zu betreiben und die Patientenpflege zu verbessern. Ortho hat sich zum Ziel gesetzt, Leben mithilfe der Diagnostik zu verbessern und zu erhalten, und es verfolgt dieses Ziel, indem es eine neue Vorstellung davon vermittelt, was möglich ist. Das ist es, was Ortho seit mehr als 75 ausmacht und was Ortho auch zukünftig antreibt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.orthoclinicaldiagnostics.com.



