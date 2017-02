Synergy Biomedical, LLC, ein Entwickler innovativer Knochentransplantate für die Wirbelsäulen- und orthopädische Chirurgie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen für seine neue Generation von BIOSPHERE PUTTY-Knochentransplantaten die CE-Zulassung in der Europäischen Union erhalten hat.

BIOSPHERE PUTTY wurde 2013 in den USA erstmals eingeführt und ist ein synthetisches Knochentransplantat, das eine spezielle Form von bioaktivem Glas in Kombination mit einem formbaren Phospholipid-Trägermaterial verwendet. Basierend auf der patentierten BioSphere Technology des Unternehmens hat BIOSPHERE PUTTY in der Praxis gezeigt, dass es das Heilungspotenzial von bioaktivem Glas durch seine sphärische Teilchenform und den optimierten, bimodalen Größenbereich erheblich verbessert.

"Seit seiner Einführung wurde BIOSPHERE PUTTY von Chirurgen aufgrund seiner erfolgreichen klinischen Verwendung und seinem hervorragenden intraoperativen Handling sehr gut angenommen", stellte Dr. Mark Borden, Ph.D., President/CEO von Synergy, fest. "Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche CE-Zertifizierung und werden uns jetzt daran machen, unser synthetisches Knochentransplantat in den Ländern der Europäischen Union einzuführen."

Im Rahmen der europäischen Zulassung wird BIOSPHERE PUTTY als Knochentransplantat-Material zum Verfüllen von Hohlräumen oder Lücken des Skelettsystems verwendet. Dies umfasst auch die Verwendung des Produkts zur Wirbel- und posterolateralen Fusion sowie als Füllmaterial bei allgemeinen Knochendefekten der Extremitäten und des Beckens. Das Produkt kann allein oder in Kombination mit Auto- oder Allotransplantaten verwendet werden.

"Bei der Auswahl der besten Knochentransplantat-Strategie für einen Patienten gibt es für Chirurgen sehr viele Optionen. BIOSPHERE PUTTY ist eine elegante Knochentransplantat-Lösung, die auf wissenschaftlich nachgewiesenen Prinzipien basiert", sagte Erik Westerlund MD, FACS, Leiter des Ortho-Neuro Integrated Spine Surgery Program am St. Francis Hospital in den USA. "Es verwendet ein fortschrittliches und verfeinertes Verständnis des Einsatzes von bioaktivem Glas zur Förderung einer gezielten Reaktion auf Zellebene und zur Bereitstellung einer idealen physikalilschen Umgebung für ein gleichmäßiges und vorhersehbares Einwachsen des Knochens. Meine klinische Erfahrung mit BIOSPHERE PUTTY in den letzten beiden Jahren waren sehr gut und führten stets zu erfolgreichen Langzeitergebnissen bei einem breiten Spektrum von Anwendungen in der Wirbelsäule. Es handelt sich um eine äußerst gut durchdachte und ebenso vielseitige Knochentransplantatlösung."

BIOSPHERE PUTTY ist das erste von mehreren von Synergy Biomedical entwickelten Knochentransplantat-Produkten, die patentierte bioaktive Glaskugeln verwenden mit denen das Knochenheilungspotenzial von bioaktivem Glas nachweislich verbessert wird. Mit BIOSPHERE PUTTY erhalten Chirurgen ein formbares Knochentransplantat-Material, das einfach zu verwenden und für eine Vielzahl von Knochentransplantationstechniken geeignet ist.

Über Synergy Biomedical, LLC

Synergy Biomedical wurde 2011 gegründet und ist ein nicht börsennotiertes Medizinprodukteunternehmen; der Schwerpunkt seiner Geschäftstätigkeit liegt im Bereich innovativer Biomaterial-basierter Produkte zur Verwendung in der orthopädischen und Wirbelsäulenchirurgie. Die von dem Unternehmen entwickelte BioSphere Technology ist ein neuartiger Ansatz zur Weiterentwicklung der Knochentransplantat-Technologie und damit zur Verbesserung der Knochenheilung und zum Erreichen von nachhaltiger Patientengesundheit.

