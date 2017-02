Q4 revolutioniert jetzt auch im Vereinigten Königreich und in Europa die IR-Landschaft durch künstliche Intelligenz, maschinelle Sprachverarbeitung, Shareholder-ID, CRM, Website und Webcastanalysen in einer Plattform.

Q4 Inc., ein globaler Marktführer in Cloud-basierten Lösungen für Investor Relations und den Kapitalmarkt, gab heute den Start der umfassenden Kommunikations-, Informations- und CRM-Plattform des Unternehmens, Q4 Desktop, auf dem britischen und europäischen Markt bekannt.

"Wir freuen uns sehr, diese innovative IR-Plattform auf den britischen und europäischen Markt bringen zu können. Q4 Desktop vereint marktverändernde Technologien wie künstliche Intelligenz, Big Data und maschinelle Sprachverarbeitung, die für die IR-Branche eine wichtige Rolle bei der Aufarbeitung von Shareholder-ID-, Informations-, Website- und Webcasting-Tools weltweit spielen. Nun ist unsere bahnbrechende neue Plattform auch im Vereinigten Königreich und Europa verfügbar", erzählt Darrell Heaps, CEO von Q4.

Q4 Desktop beinhaltet die marktführenden Website-, Webcasting- und Informationslösungen des Unternehmens und vereint sie in einer einfach anzuwendenden Plattform, sodass ein nahtloser Zugang zu weitreichenden Marktdaten, unternehmenseigenen Analysen und institutionellen Firmen-, Fund- und Kontaktprofilen mit Werkzeugen zur Kontaktverwaltung und Berichterstellung entsteht. Das Produkt enthält außerdem mächtige Funktionalitäten wie einen Live-Chat, Website- und Webcastinganalysen und Algorithmen mit künstlicher Intelligenz, die Echtzeiteinblicke ins institutionelle Trading, die Grundstimmung des Marktes, Volatilität und Investoraktivitäten erlauben.

"Q4 Desktop verändert das Gesicht der Shareholder-IDs im Vereinigten Königreich und in Europa", so Amit Sanghvi, Senior Director, International Advisory, Q4 in London. "IR-Teams haben nun Zugriff auf die erste vollintegrierte Plattform zur Nutzung smarter Technologien und fortschrittlicher Algorithmen. IROs können nun auf Grundlage der riesigen Informationsmengen bessere Entscheidungen treffen. Ich kann es kaum erwarten, diese Lösung auf die neuen Märkte zu bringen Innovation ist hier dringend nötig!"

Q4 Desktop bietet den Klienten eine umfassende Plattform für alle Werkzeuge und Dienstleistungen rund um IR. So können IR-Programme erfolgreich verwaltet, die strategische Intelligenz geboostet, die Entscheidungsfindung verbessert und die Investorenbindung gestärkt werden. Die heute herausgekommene Version von Q4 Desktop enthält das Folgende:

Institutionelle Qualitätseinsicht in 30.000 Equities, die an der LSE, Euronext, NASDAQ OMX Nordic, NYSE, NASDAQ und TSX gehandelt werden; monatlich kommen weitere hinzu

Innovative Targeting- und CRM-Funktionalitäten mit über 233.000 globalen Investorenkontakten sowie über 300.000 globale Investment-Firmen- und -Fund-Profile mit täglicher Aktualisierung

Vollständige Integration der globalen Such- und Schätzdatenbank von Factset auf Broker-Ebene

Kommentar in natürlicher Sprache, Marktanalyse und Triebkräfte der Aktienperformance vom Q4-Desktop-Dashboard aus

Event-Kalender über alle globalen Märkte mit Investor-Webcasts, Präsentationen und Transkripten

Eine breite Auswahl aus Funktionalitäten zum schnellen Vergleich und einer schnellen Analyse aktueller und historischer Investor-Ownership- und Peer-Group-Trends über die Märkte der Welt

Investoren-Website- und Webcastinganalysen mit institutionellem Investor-Tracking, vollintegriert mit allen Investor-Profilen und Marktanalysen

Vor der Markteinführung von Q4 Desktop im Vereinigten Königreich und Europa übernahm Q4 Euroinvestor IR Solutions (Oktober 2016) und CapMark Clarity (Anfang 2017). Durch die Integrierung internationaler Börsen in Q4 Desktop konnte Q4 schneller nach Europa expandieren und ist nun der in der Branche am schnellsten wachsende Anbieter von IR-Lösungen.

ÜBER Q4 INC.

Q4 ist global führend in Cloud-basierten Lösungen für Investor Relations und den Kapitalmarkt. Tausende Marken weltweit nutzen Q4s Website-, Webcasting, CRM-, Analyse- und Shareholder-ID-Lösungen, um sich besser mit ihren Investoren zu vernetzen und mehr Einblick in die Kapitalmärkte zu erhalten. Im Juni 2016 brachte Q4 Q4 Desktop heraus, die erste vollintegrierte Investor-Relations-Plattform der Branche, die Kommunikationswerkzeuge, Shareholder ID und Analysen in eine mit allen Funktionen ausgestattete IR-Workfow- und CRM-Anwendung bündelt. Q4 hat Zweigstellen in London, Kopenhagen, New York, Chicago und Toronto. Unter www.q4inc.com finden Sie noch weitere Informationen.

