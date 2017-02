Bayer wirft Aktien seiner Tochter Covestro auf den Markt. Der Konzern will aber auch danach noch die Mehrheit an dem Kunststoffhersteller halten. Das ließe Spielraum für einen Verkauf von bis zu 29 Millionen Papieren.

Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer trennt sich von einem milliardenschweren Aktienpaket seiner Tochter Covestro. Bayer kündigte am Dienstag in Leverkusen an, seine Beteiligung von zuletzt 64,2 Prozent mit einer Platzierung von Covestro-Aktien bei institutionellen Investoren über Nacht zu reduzieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...