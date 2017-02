WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hält in der Nacht zum Mittwoch (03.00 Uhr) seine erste Rede vor dem Kongress. Die Ansprache wird mit Spannung erwartet.

Trump will die Rede zur besten Sendezeit in den USA (am Dienstagabend Ortszeit 21.00 Uhr) nutzen, um seine Anhänger nach viel Kritik an den ersten Wochen seiner Amtszeit neu auf die Grundpfeiler seiner Politik einzuschwören. Er will klarmachen, dass er als Präsident angetreten ist, alle Versprechen aus dem Wahlkampf umzusetzen.

Trump spricht vor beiden Kammern des Kongresses, dem Senat und dem Repräsentantenhaus. Außerdem sind das Kabinett und das Oberste Gericht anwesend.

Ein Schwerpunkt der Rede soll der Komplex der nationalen Sicherheit sein. Trump will Details zu einem ersten Haushaltsentwurf des Weißen Hauses darlegen. Demnach soll das Verteidigungsbudget um zehn Prozent oder 54 Milliarden US-Dollar steigen. Diese Summe sollen Kürzungen in allen anderen Gliederungen außer dem Sicherheitsbereich erbringen.

Neben der Sicherheit sollen weitere Schwerpunkte die Themen Steuern und Arbeitsplätze, Handel, Einwanderung und Gesundheit sein./ki/DP/tos

AXC0257 2017-02-28/19:21