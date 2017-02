Mainz (ots) - Woche 09/17 Mittwoch, 01.03.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



7.40 Russische Neo-Nazis



( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.20 Rocker in Deutschland Eine Rebellion beginnt Deutschland 2016



10.05 Rocker in Deutschland Eine Szene rutscht ab Deutschland 2016



10.50 Rocker in Deutschland Clubs im Krieg Deutschland 2016



13.05 ZDF-History Global Players - die Superreichen Deutschland 2016



13.55 ZDF-History Kinderstars: Im Schatten des frühen Ruhms Deutschland 2015



14.40 ZDF-History Die zwei Leben der Grace Kelly Deutschland 2013



15.10 ZDF-History Mordfall Marilyn? Die geheimen Monroe-Tapes Deutschland 2015



15.55 ZDF-History Der letzte Tag: Romy Schneider Deutschland 2015



16.35 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016



17.20 ZDF-History Die Frauen der Diktatoren Deutschland 2016



18.05 ZDF-History Stalins Tochter Deutschland 2015



18.50 Wunder der Wissenschaft Rätselhafter Rausch und molekulare Musik Großbritannien 2015



19.35 Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 2.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorene Stadt der Pharaonen Großbritannien 2016



3.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Pyramidenstadt Großbritannien 2016



4.05 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Operation Piramesse - Ramses verschollene Megacity



4.50 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Brennpunkt Hattusa - Machtzentrale der Hethiter







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121