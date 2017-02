Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Juncker stellt Pläne für EU-Zukunft nach Brexit bereits am Mittwoch vor

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will seine Pläne für die künftige Ausrichtung der Europäischen Union (EU) noch diese Woche vorstellen. Juncker werde sein "Weißbuch zur Zukunft der Union" am Mittwoch im Europaparlament präsentieren, sagte sein Sprecher Margaritis Schinas am Dienstag in Brüssel.

Opposition lobt Schäubles Pläne für Lizenzschranke - Wirtschaft ablehnend

Die Pläne von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zur Einführung einer Lizenzschranke für Unternehmen stoßen offenbar auf breite Unterstützung im Bundestag - während die Wirtschaft dagegen Sturm läuft. Die Opposition lobte die Neuregelung, mit der die Regierung die steuerliche Abzugsmöglichkeit für Lizenzaufwendungen einschränken und so Gewinnverlagerungen großer Konzerne unterbinden will. Konkret soll im Einkommensteuergesetz eine Bestimmung eingeführt werden, nach der konzerninterne Aufwendungen für Rechteüberlassungen nicht oder nur teilweise abziehbar sind, wenn die Zahlung beim Empfänger im Ausland nicht oder nur niedrig besteuert wird. Dies ist häufig in Ländern der Fall, in denen Präferenzregelungen in Form so genannter Patent- oder Lizenzboxen gelten.

EU-Untersuchungsausschuss: Dieselgate hätte vermieden werden können

Der Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments zur Abgasaffäre hat der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten in seinem Abschlussbericht Fehlverhalten vorgeworfen. "Dieselgate hätte vermieden werden können, wenn die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten einfach nur EU-Recht eingehalten hätten", sagte der niederländische Ko-Berichterstatter Gerben-Jan Gerbrandy.

Stimmung der US-Verbraucher im Februar auf Fünfzehnjahreshoch

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Februar viel deutlicher als erwartet aufgehellt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 114,8 (Januar: 111,6) Punkte. Das war der höchste Stand seit 15 Jahren. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten 112,0 Punkte prognostiziert.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex auf höchstem Stand seit 2014

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Februar unerwartet deutlich aufgehellt. Der Indikator stieg auf 57,4 (Januar: 50,3) Punkte, wie MNI Indicators mitteilte. Das war der höchste Stand seit September 2014. Volkswirte hatten einen Wert von 52,3 Punkten erwartet. Der Frühindikator liegt damit deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert somit eine wirtschaftliche Belebung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion.

Häuserpreise in den USA steigen Ende 2016 beschleunigt

Die Häuserpreise in den USA sind Ende 2016 trotz höherer Zinsen wieder kräftiger gestiegen. Wie Standard & Poor's (S&P) mitteilte, stiegen die Preise gemessen am CoreLogic Case-Shiller-Index im Dezember landesweit mit einer Jahresrate von 5,8 (November: 5,6) Prozent. Das war der höchste Wert seit zweieinhalb Jahren.

US-Wachstum im 4. Quartal etwas schwächer als erwartet

Das Wirtschaftswachstum in den USA hat sich im vierten Quartal 2016 etwas deutlicher als erwartet abgeschwächt. Wie das Bureau for Economic Analyses (Bea) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer aufs Jahr hoch gerechneten Quartalsrate von 1,9 (drittes Quartal: 3,5) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 2,1 Prozent Wachstum prognostiziert, nachdem das Bea in erster Veröffentlichung ebenfalls 1,9 Prozent gemeldet hatte.

EZB testet bei Stresstest 2017 Zinsrisiken im Bankenbuch

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird im Rahmen des diesjährigen Bankenstresstests nach eigenen Angaben die Zinsrisiken im Bankenbuch der Finanzinstitute analysieren. Die Ergebnisse sollen in die individuellen Eigenkapitalanforderungen einfließen, die im Rahmen des Aufsichtsprozesses SREP ermittelt werden.

Türkischer Botschafter im Fall Yücel ins Auswärtige Amt gebeten

Der türkische Botschafter in Deutschland, Kemal Aydin, ist wegen der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel zu einem Gespräch ins Auswärtige Amt gebeten worden. Das teilte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Dienstagnachmittag in Berlin mit. "Staatsminister Walter Lindner hat auf meine Bitte hin den türkischen Botschafter hier zu einem Gespräch zu uns ins Auswärtige Amt gebeten", sagte Gabriel. Dabei sei es ihm darum gegangen, dem Botschafter im direkten Kontakt die deutsche Haltung deutlich zu machen.

Russland und China stimmen im UN-Sicherheitsrat gegen Syrien-Sanktionen

Russland und China haben durch ihr Veto im UN-Sicherheitsrat neue Strafmaßnahmen gegen Syrien wegen des Einsatzes von Chemiewaffen verhindert. Der von den USA, Großbritannien und Frankreich eingebrachte Entwurf wurde am Dienstag in New York von neun der 15 Ratsmitglieder angenommen. Bolivien stimmte wie Russland und China mit Nein. Enthaltungen kamen von Kasachstan, Äthiopien und Ägypten. Es war bereits das siebte Mal, dass Moskau von seinem Vetorecht im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen Gebrauch macht, um den Verbündeten Syrien vor Sanktionen zu schützen.

Bargeldentzug belastet Indiens Wachstum im vierten Quartal

Das Wirtschaftswachstum in Indien hat im vierten Quartal 2016 unter der von der Regierung verfügten Annullierung von 86 Prozent der umlaufenden Banknoten gelitten - allerdings nicht so stark wie erwartet. Nach Mitteilung der Regierung stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer Jahresrate von 7,0 (drittes Quartal: 7,4) Prozent. Das war das niedrigste Wachstum seit Ende 2014. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten allerdings nur 6,5 Prozent Wachstum prognostiziert.

February 28, 2017 13:00 ET (18:00 GMT)

