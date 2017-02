Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ab April im Rahmen von Vorortinspektionen die internen Modelle prüfen, die die Banken des Euroraums zur Bestimmung ihrer risikogewichteten Aktiva (RWA) einsetzen. Mit dieser "Targeted Review of Internal Models" (Trim) will sie ungerechtfertigte Unterschiede bei RWA und Eigenkapitalanforderungen beseitigen und die Glaubwürdigkeit dieser im angelsächsischen Wirtschaftsraum umstrittenen Modelle erhöhen.

Auf der EZB-Webseite ist ab sofort ein Handbuch verfügbar, das einheitliche Prinzipien und Regeln enthält, die die Freiheiten beim Einsatz interner Modelle einschränken sollen. Vor allem deutsche Institute nutzen derartige Modelle intensiv.

Banken müssen unter anderem für ihre Risiken, vor allem für die Kreditrisiken, Eigenkapital vorhalten. Wie viel, das schreibt das internationale Regelwerk Basel 3 vor, und zwar einerseits gemessen an den gesamten Aktiva (Leverage Ratio) und andererseits gemessen an den so genannten risikogewichteten Aktiva. Das bedeutet: Je weniger riskant eine Aktivposition ist, desto weniger Eigenkapital muss das Institut dafür vorhalten.

Interne Modelle zur Messung dieser Risiken wurden im Rahmen von Basel 2 eingeführt, um den Banken einen Anreiz zu geben, ihre eigenen Risiken besser zu verstehen. Kritiker weisen allerdings darauf hin, dass die Institute diese Möglichkeit auch dazu nutzen, um ihre Risiken klein zu rechnen und dass trotz ähnlicher Risiken von Land zu Land unterschiedliche Modelle verwendet werden.

Die EZB möchte nun ungerechtfertigte Unterschiede bei den Resultaten dieser Modelle - den zur Bemessung der Eigenkapitalanforderungen ermittelten RWA - verringern. Außerdem will sie sicherstellen, dass alle Banken die europäischen Regulierungsstandards einheitlich anwenden.

Trim betrifft interne Modelle, die bei der Messung von Kredit-, Markt- und Gegenparteirisiken eingesetzt werden. Es werden 68 Banken in 15 Ländern untersucht. Für 2017 sind 100 konkrete Projekte geplant. Trim soll mindestens bis Ende 2018 laufen.

