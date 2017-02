SAN FRANCISCO (IT-Times) - Die Mozilla Corporation hat das Unternehmen Read It Later Inc. übernommen, den Entwickler von Pocket, einer Empfehlungs-Plattform für Inhalte mit rund zehn Millionen aktiven monatlichen Unique-Nutzern. Dies ist zugleich die erste strategische Akquisition von Mozilla und passt...

Den vollständigen Artikel lesen ...