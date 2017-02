Straubing (ots) - Recep Tayyip Erdogan spielt gerne den starken Mann. In der Türkei ist er das auch, und Deniz Yücel gehört zu jenen, die das zu spüren bekommen. Doch wirtschaftlich hat Erdogans Reich immense Probleme. Deshalb ist die Gelegenheit günstig, ihm gegenüber Haltung zu zeigen und klare Forderungen zu formulieren. Man wird ihn nicht davon abhalten können, sein Volk über die faktische Abschaffung der Demokratie abzustimmen zu lassen und mit Härte gegen seine Kritiker vorzugehen. Wohl aber wird man ihm klar machen können, dass ein Propagandaauftritt in Deutschland unerwünscht ist, dass er einen deutschen Staatsbürger fair zu behandeln hat und sich bloß nicht einfallen lassen soll, Yücel als Faustpfand wofür auch immer zu missbrauchen.



