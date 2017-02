Für ihren Kurs in Richtung eines harten Brexits muss sich die britische Premierministerin Theresa May viel Kritik anhören. Ohne ein Abkommen mit der EU würde der Handel Großbritanniens geschwächt werden, so Kritiker.

Kurz vor den abschließenden Beratungen zum Brexit-Gesetz im britischen Parlament wird immer mehr Kritik am Kurs der Regierung in Sachen EU-Austritt laut. Der Vorsitzende der britischen Handelskammer (British Chamber of Commerce, BCC), Adam Marshall, forderte eine stärkere Orientierung des Brexit-Kurses an praktischen Fragen. Der grenzüberschreitende Handel mit seinen täglichen Erfordernissen müsse im Zentrum der Austrittsverhandlungen mit der EU stehen, "nicht Ideologie, oder Politik" sagte Marshall bei der BCC-Jahresversammlung am Dienstag in London.

Der Unternehmensverband präsentierte eine Prioritätenliste für den geplanten EU-Austritt (Brexit). Unter anderem fordern die Unternehmen, die Verhandlungen mit der EU zu verlängern, sollte innerhalb der vorgesehenen zwei Jahre keine Einigung erzielt werden.

Außenminister Boris Johnson äußerte ...

