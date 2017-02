Was Rendite angeht, ist auf die Schweizer Verlass. Die eidgenössischen Unternehmen schütteln im Frühjahr so hohe Dividenden aus wie nie zuvor. Wer besonders großzügig zu seinen Anlegern ist.

Die Schweizer Konzerne schütten in diesem Frühling so hohe Dividenden aus wie nie zuvor. Drei Schweizer spielen in einer eigenen Liga: Novartis, Nestlé und Roche schütten je über sieben Milliarden Franken aus - in letztere sind wir seit Oktober 2016 mit drei Prozent vom Portfolio investiert. Damit dürfte das Dreigestirn für mehr als die Hälfte aller Zahlungen der Unternehmen im Schweizer Leitindex SMI aufkommen.Roche ist ein bekannter Dividenden-Titel und seit dem Jahr 2000 haben die Basler die Dividende stets erhöht. Im weltweiten Vergleich gibt es nicht viele Wertpapiere, die eine solche Dividenden-Steigerung aufweisen können. Roche wird am 14. März 2017 ihre Dividende zahlen, wir erwarten eine Auszahlung von 8,20 Schweizer Franken.

Die Kurse der Dividendenzahler, auch als Dividenden-Aristokraten bezeichnet, entwickeln sich häufig besser als die Nichtzahler. Das zeigen verschiedene Studien, genauso wie ein Blick auf den deutschen DivDax - ein Aktienindex, der momentan die elf Unternehmen im Dax mit der höchsten Dividendenrendite enthält.Kontinuierliche Dividenden der Vergangenheit gelten als Indiz für ein stabiles Geschäftsmodell und sichere Zahlungsströme. Die aktuellen Dividendenrenditen vieler Unternehmen sind im Vergleich zum Zinsniveau historisch hoch und daher sind Dividenden bei den Anlegern so beliebt.

Mehr als die Hälfte der europäischen Unternehmen hat eine Dividendenrendite, die über der Rendite der jeweiligen Unternehmensanleihe liegt. Die Dividendenrendite für Dax-Aktien liegt aktuell bei 3,2 Prozent. Zum Vergleich: Für ...

