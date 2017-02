Essen (ots) - Hochtief-Chef Fernandez Verdes weiß nur zu gut, wie die Deutschen zu Trumps Mauer zu Mexiko stehen. Und er wusste, dass er sich hierzulande keine Freunde machen würde, wenn er eine Beteiligung an diesem verstörenden Projekt nicht ausschließt. Trotzdem hat er sich offen gehalten, den monströsen Grenzwall mitzubauen. Denn er weiß, wo ihn die Unbill der Regierenden härter träfe und wo das Hochtief mehr schaden würde.



Unternehmenspolitisch handelt der Hochtief-Chef rational. Der Baukonzern gehört Spaniern und verdient sein Geld in den USA und in Australien. Die wenigsten Konzernlenker haben es bisher gewagt, Trump gegen sich aufzubringen. Stattdessen stehen sie Schlange vor dem Weißen Haus, um Trump die Ehre zu erweisen. Daraus zu folgern, Fernandez Verdes befände sich in guter Gesellschaft, wäre freilich zynisch.



Das Gegenteil ist der Fall: Dass global agierende Unternehmen dem Protektionisten Trump nachlaufen, ist absurd. Bei Hochtief berührt das zudem die Wurzeln des Unternehmens. Dass ein deutscher Bauriese auch nur in Erwägung zieht, eine Mauer zu bauen, ist geschichtsvergessen und an Geschmacklosigkeit kaum zu überbieten.



