Nacka Strand (pta038/28.02.2017/19:55) - Nacka Strand, 28,2,1017 Die in

Stockholm ansässige Trig Social Media Group AB (ISIN SE0006027546 | WKN A116BG |

Kürzel TRIG) hat Pimboo OÜ, die es Nutzern ermöglicht, Inhalte und Social

Media zu schaffen, zu kuratieren und zu Einnahmen zu bringen und Fantrac Global

Ltd, die Besitzer der Myfantrac.com, erworben, die wiederum Prominente im Social

Media monetarisieren.



Pimboo OÜ (www.pimboo.com) ist ein Startup Internet Firma, die

Software-Tools kostenlos für seine Benutzer stellt, die es ihnen erlaubt,

kreativ zu schaffen, zu kuratieren oder Spaß zu haben oder einfach über das

Web zu teilen und dafür bezahlt zu werden. Das Unternehmen ist seit Anfang

Oktober im Beta-Start-Modus und hat bereits über 595.000 Mitglieder in seinem

Netzwerk. Darüber hinaus können Benutzer ihre Freunde in das Netzwerk einladen

und Provisionen für die Inhalt erhalten, die sie erstellen und teilen, was auch

zum schnellen Wachstum der Unternehmen beigetragen hat.

"Diese Akquisition gibt uns die Exposition und Ressourcen, die wir brauchen, um

zu wachsen," sagte Matthew Connelly, CEO von Pimboo OÜ und fügte hinzu:

"Wir sind sehr gespannt auf den Beitritt zum Team von Trig und Fantrac, von dem

wir glauben, dass dies unsere Pläne beschleunigen wird, um unser einzigartiges

Geschäftsmodell auf der ganzen Welt zu verbreiten."



Pimboo.com hat es in den vergangenen Monaten schnell in die

Alexa-Traffic-Rankings in die Spitze gebracht, es rangiert in den Top 362.000

der Welt, sowie den Top-32.000 in den USA. Trotzdem fühlt Connelly, dass das

Unternehmen nur an der Oberfläche seines Potenzials gekratzt hat und sagt: "Wir

sind mit einem sehr grundlegenden Werkzeugset gestartet und wurden sogar ein

bisschen überrascht über die Nachfrage, die unser Produkt seit Beginn hatte. Wir

verstehen, dass wir vor einer Welle hier sind, die der durchschnittliche

Internetnutzer versteht.

Die Inhalte, die sie schaffen und jeden Tag teilen, hat eine Art Preisschild

damit verbunden, und sie erwarten, ihre fairen Anteil davon in diesem

dezentralen Web, das wir sehen, zu bekommen.

Wir sind zuversichtlich, vor dieser massiven Verschiebung zu sein, da das Web

weiterhin in ein dezentrales Modell übergeht - zusammen mit unserem Produkt und

unserer Strategie, um es zu monetarisieren, damit unsere Mitglieder unsere

Werkzeuge nutzen und auch an ihre Freunde weiterleiten."



Fantrac Global Ltd (www.myfantrac.com) ermöglicht es jedem Einzelnen oder einer

Marke mit einer großen Social Media Fanbase oder Anhängern, ein

individuelles Portal für ihre Fans zu schaffen, so dass die Fans sich direkt mit

ihren Lieblingsberühmtheiten, Musikern, you tuber's, Marken oder Sportteams

engagieren können. Die myfantrac.com-Plattform bietet Fans zahlreiche

Möglichkeiten, sich mit denen zu beschäftigen, denen sie folgen, ob sie alle

ihre vorhandenen Social Media an einem Ort sehen oder darüber erfahren, welche

Apps sie herunterladen, welche Spiele sie spielen und wo sie ihre Kleidung

kaufen und Lieblingsprodukte. Das gibt Fans hinter den Kulissen noch nie

dagewesen Zugang zu den Lebensstilen, denen sie folgen.



Derzeit präsentieren Berühmtheiten exklusive Wettkämpfe mit exklusivem Zugang

durch Fantrac und bald werden die Fans in der Lage sein, Celebrity Award Punkte

jedes Mal zu verdienen, wenn sie mit ihrer Celebrities Fantrac Seite

interagieren, für die ihr Liebling Belohnungen bereitstellt.



Wayne Lochner, einer der Gründer von Fantrac Global, sagte: "Wir freuen uns,

dass wir uns mit Trig vertraut gemacht haben, und Pimboo bringt eine Fülle von

Erfahrungen und Fachwissen, die zweifellos der myfantrac.com-Plattform helfen

werden, weiter zu wachsen und uns bei der Schaffung neuer Kanäle zu helfen, die

unsere Celebreties ihren Fans anzubieten können."



Anthony Norman, CEO von Trig Social Media AB, hatte dies über die Akquisitionen

zu sagen: "Wir freuen uns, das wir diese Deals abschließen konnten und

können uns nicht mehr über diese Partnerschaft begeistern. Unsere Kernstrategie

ist es, die Technologien zu besitzen und zu liefern, die alle dazu befähigen,

ihre Medien und Inhalte direkt oder durch soziale Medien zu besitzen und zu

monetarisieren. Wir sind der Meinung, dass der Erwerb von Pimboo und Fantrac der

erste Schritt ist, der letztlich der Antriebswert ist, den unsere Aktionäre

erwarten und verdienen. "

Für Analysten- oder Medienanfragen senden Sie bitte eine Email an: info@trig.com



