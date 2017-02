Wieder stemmt sich Russland per Veto gegen eine Syrien-Resolution und verhindert so Sanktionen. Nach der Abstimmung giften sich Trumps Uno-Botschafterin und der Vertreter des verstorbenen russischen Botschafters an.

Russland und China haben im UN-Sicherheitsrat mit ihrem Veto Sanktionen gegen das syrische Regime wegen dessen Chemiewaffeneinsätzen verhindert. Damit machte Russland am Dienstag in New York bereits zum siebten Mal seit Beginn des Bürgerkriegs eine Syrien-Resolution zunichte. Die anderen drei ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrates - die USA, Frankreich und Großbritannien - ...

