Halle (ots) - Für die Beschäftigten der hiesigen Solarmodul-Fabriken, die in den vergangenen Jahren ihre Jobs verloren haben, war der Siegeszug der Billigheimer ein Drama. Für das Gelingen der Energiewende aber wird er sich langfristig als Segen erweisen. Denn die Kosten für Ökostrom sind radikal gesunken. Für die europäische Industrie- und Handelspolitik bedeutet dies: Es ist nicht sinnvoll, die verbliebenen Solarmodul-Hersteller in Europa auf Dauer zu schützen, indem man die Konkurrenten mit Zöllen belegt. Gegen Dumping muss die EU vorgehen, aber das darf nicht zum dauerhaften Ausbremsen der Energiewende führen. Nach einer Übergangsfrist muss Schluss sein.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200