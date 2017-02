Halle (ots) - Der Bundesregierung bleibt nichts anderes übrig, als sich vorzutasten, um zu schauen, welche Strategien funktionieren. Bildlich gesprochen: Wer bei jemandem etwas erreichen will, wird ihm meist nicht gleich zu Anfang des Gesprächs ins Gesicht schlagen. Vielleicht wird er einen Schlag andeuten, die Hand wieder zurückziehen, dem anderen dann leicht auf Schulter klopfen - um dann zu schauen, was passiert. Außenpolitik und der Einsatz für die Pressefreiheit sind in Zeiten von Erdogan alles andere als ein Vergnügen.



