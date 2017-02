Tokio (ots/PRNewswire) - Shanghai Aerospace Automobile

Electromechanical Co., Ltd (HT-SAAE), der weltweit führende

Hersteller von solaren FV-Produkten, stellte am 28. Februar in Tokio

seine neueste Linie von hocheffizienten Modulprodukten vor.



Das Angebot umfasst die hocheffizienten monokristallinen HyperC

FV-Module, die hocheffizienten polykristallinen Hyper Black FV-Module

und die beidseitigen Milky Way N-Typ Doppelglas 5BB Module. Die

gleichzeitige Einführung dieser hocheffizienten Module zeigt, dass

HT-SAAE ein Vorreiter bei mehrfachen Produktionslinien ist und auf

ein solides Jahr bei Produktvarietät und Volumen zurückblicken kann.



Die von HT-SAAE, dem BNEF Tier-1 Modulhersteller vorgestellten,

neuen Produktlinien verfügen über zahlreiche Funktionen. Die

hocheffizienten monokristallinen HyperC FV-Module und die

hocheffizienten polykristallinen Hyper Black FV-Module wurden mit

verbesserten Techniken der HIGHWAY-Serie entwickelt. Beide Produkte

verfügen über 5BB Zelltechnologie, anti-PID und höchst zuverlässiges

Einkapselungsmaterial für die Zellen sowie einen geringeren

Serienwiderstand, einen höheren Zellenwirkungsgrad und eine höhere

Ausgangsleistung pro Einheit.



Die HyperC FV-Modulserie verwendet die von HT-SAAE entwickelte

PERC (Passivated Emitter Rear Cell) Technik, mit der der

Zellenwirkungsgrad in der Massenproduktion bis zu 21,2 % erreicht.

Die Ausgangsleistung kann bei einem 60-Zellenmodul 300 W und darüber

erreichen.



Die Hyper Black FV-Modulserie wird mit der

Diamantdrahttrenntechnik produziert, welche die Kosten nennenswert

reduziert. Zusätzlich führt die Nanotexturmethode zur Einheitlichkeit

des Gesamtbildes der Zellen. Des Weiteren wird bei den Produkten die

Technik des metallunterstützten chemischen Ätzens (MACE) eingesetzt,

welche den Zellenwirkungsgrad um 0,3 % bis 0,5 % erhöht. Der

Zellenwirkungsgrad kann mit der PERC-Technik in der Massenproduktion

bis zu 19,8 % und die Ausgangsleistung eines 60-Zellenmoduls 280 W

und mehr erreichen.



Sowohl die HyperC als auch die Hyper Black FV-Modulserie hat den

Ammoniakgastest, den Salzsprühtest sowie den anti-Staub- und

anti-PID-Test bestanden.



Die beidseitigen Milky Way N-Typ Doppelglas 5BB FV-Module sind

aktualisierte Versionen der beidseitigen monokristallinen Milky Way

N-Typ PERT FV-Module. HT-SAAE unternahm mit der Übernahme der neuen

Generation der hocheffizienten 5BB Zelltechnik im Bereich der N-Typ

Zellmodule einen mutigen Schritt, der im Vergleich zur ersten

Generation der Milky Way FV-Module mit der 4BB Technik zu einer

Steigerung der Ausgangsleistung um 10 W führte.



HT-SAAE hat sein Geschäft vor einigen Jahren weltweit ausgebaut.

Dank optimierter Qualität und aufmerksamem Service werden die

Produkte in einer Reihe von Ländern gut angenommen, darunter die USA,

Europa, Indien und Japan. Seit 2011 hat das Umsatzvolumen in Japan

fast 800 MW erreicht. HT-SAAE nimmt sich der steigenden Nachfrage des

weltweiten Marktes nach FV-Modulen für Dächer an und hat das

hocheffiziente monokristalline HyperC FV-Modul (50 Stk.) entwickelt,

dessen Kerntechnologie die PERC-Technik ist. Es wird nur in 50 Stück

von Modulen geliefert, ist relativ kompakt und leicht, reduziert die

Last auf den Dächern und passt mit seinem Verhältnis der Länge zur

Breite von 2:1 perfekt auf Dächer. Obwohl es sehr kompakt ist,

erreicht die Ausgangsleistung trotzdem bis zu 250 W.



"Als einziges chinesisches Unternehmen im Staatsbesitz mit einer

umfassenden FV-Industriekette, dessen Produktionskapazität das

GW-Niveau erreicht, arbeitet HT-SAAE schon seit Langem an

Technologieinnovation und hocheffizienten Produkten, die den

Anforderungen unterschiedlicher Märkte in der ganzen Welt

entsprechen", sagte Ruan Zhongli, der Vice-general Manager des

Fotovoltaikgeschäftes von HT-SAAE.



Auch im Jahr 2017 wird das Unternehmen weiterhin an der Innovation

hocheffizienter Produkte arbeiten und sich in neue Bereiche, wie

Multi-Grid, Laminierung, Trennen und viele andere bewegen.



Über HT-SAAE



Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd (HT-SAAE)

ist eine Tochtergesellschaft der China Aerospace Science and

Technology Corporation (CASC), eines Fortune 500 Global Unternehmens.

Sie wurde 1998 gegründet und notiert seitdem an der Shanghai Stock

Exchange (Stock Code 600151). Der Schwerpunkt des Geschäftes liegt

auf neuer Energie mit FV, Autoteilen und Anwendungen mit neuen

Materialien. Bereits 1999 startete HT-SAAE den kommerziellen Einsatz

der Fotovoltaiktechnologie. Das Unternehmen hat mittlerweile eine

vollständig integrierte Lieferkette für die FV-Branche aufgebaut

(Silizium, Wafer, Solarzellen, FV-Module und -systeme) und hat für

den globalen Markt bis heute qualitativ erstklassige PV-Produkte mit

einer Gesamtleistung von mehr 3 GW bereitgestellt. Laut einer

international anerkannten unabhängigen Organisation erreichte HT-SAAE

2014 eine Platzierung unter den chinesischen Top 10 Lieferanten von

FV-Modulen und wird von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) seit

vielen Jahren als "Tier 1" Modulproduzent geführt.



Pressekontakt:

Jenny Peng

+86-21-6482-8990 x6259

Jiawei.peng@ht-saae.com