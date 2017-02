Capital Stage stärkt sein Investment in die CHORUS Clean Energy AG

- Ausbau der Beteiligung an der CHORUS Clean Energy AG auf über 95 Prozent - Zukauf der Aktien erfolgte über die Börse sowie über einen Aktientausch

mit kleiner Kapitalerhöhung - Fortsetzung des Wachstumskurses erwartet

Hamburg, 28. Februar 2017 - Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage gibt bekannt, insgesamt inzwischen weitere 160.734 Aktien der CHORUS Clean Energy AG (CHORUS) in Neubiberg bei München erworben zu haben. Damit steigt der Anteil der Capital Stage AG an der CHORUS auf über 95 Prozent.

Der Ausbau der Beteiligung an der CHORUS erfolgte in zwei Schritten. Zum einen hat Capital Stage inzwischen weitere 105.735 Aktien von CHORUS über die Börse erworben. Zum anderen erwirbt die Capital Stage 54.999 CHORUS-Aktien außerbörslich von einem institutionellen Aktionär. Der Erwerb erfolgt dabei im Rahmen eines Aktientausches, der für je drei Aktien der CHORUS fünf Aktien der Capital Stage vorsieht. Das Umtauschverhältnis entspricht damit dem Umtauschverhältnis des öffentlichen Übernahmeangebots der Capital Stage für die Aktien der CHORUS, welches im Oktober 2016 vollzogen wurde. Zur Schaffung der neuen Aktien führt die Capital Stage unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen im Umfang von 91.665,00 Euro durch. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird kurzfristig in das Handelsregister eingetragen. Das Grundkapital der Capital Stage wird sich von 126.431.995,00 Euro auf 126.523.660,00 Euro erhöhen.

Einer der größten unabhängigen Stromproduzenten aus Erneuerbaren Energien in Europa

"Mit diesem Zukauf unterstreichen wir, dass wir von der Richtigkeit der Investition in die CHORUS Clean Energy AG überzeugt sind", sagt Dr. Christoph Husmann, CFO der Capital Stage AG. Seit Abschluss der Übernahme der CHORUS Clean Energy AG im Oktober 2016 zählt die Capital-Stage-Gruppe zu den größten unabhängigen Stromproduzenten aus Erneuerbaren Energien in Europa. "Durch unsere neue Marktposition verfügen wir über bessere Chancen sowohl auf der Akquisitions- als auch auf der Finanzierungsseite. Diesen Faktor bewerten die Kapitalmärkte und Analysten positiv", so Dr. Husmann weiter.

Capital Stage erwartet Fortsetzung des Wachstumskurses Erst jüngst hatte Capital Stage bekannt gegeben, ihre Stromproduktion trotz des im Vergleich zum langfristigen Mittel unterdurchschnittlichen Windaufkommens im Geschäftsjahr 2016 deutlich ausgebaut zu haben. Die aus Erneuerbaren Energien produzierte Leistung stieg gegenüber dem Vorjahr um über 56 Prozent auf nahezu 940 GWh Strom im vergangenen Jahr 2016; damit erreichte sie einen Rekordwert.

Capital Stage ist daher zuversichtlich ihre Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2016 zu erreichen und erwartet auch für das laufende Geschäftsjahr 2017 eine Fortsetzung des Wachstumskurses.

Die Capital Stage AG wird die Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2016 am 31. März 2017 veröffentlichen.

Über die Capital Stage AG: Capital Stage investiert und betreibt seit 2009 Solarkraftwerke und Windparks, mittlerweile in Deutschland, Frankreich, Finnland, Großbritannien, Italien, Österreich und Schweden. Inklusive der im Rahmen des Asset Managements für Dritte erworbenen und betriebenen Solar- und Windparks beläuft sich die Erzeugungskapazität des Unternehmens auf über 1,2 GW. Capital Stage ist damit einer der führenden unabhängigen Solar- und Windparkbetreiber in Europa. Mit den Solar- und Windparks erwirtschaftet das Unternehmen attraktive Renditen sowie kontinuierliche und planbare Erträge.

Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500). Seit 2014 ist Capital Stage im Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com

Kontakt: Till Gießmann

Leiter/Head of Investor & Public Relations

Capital Stage AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Fon: + 49 40 37 85 62-242 Fax: + 49 40 37 85 62-129 e-mail: till.giessmann@capitalstage.com http://www.capitalstage.com

