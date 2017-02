Köln (ots) - Köln. Nach dem Unfall mit einem Pferd beim Kölner Rosenmontagszug will die Amtstierärztin der Stadt Köln die Auflagen für den Einsatz der Vierbeiner im Karneval auf den Prüfstand stellen. Unter Umständen müsse man die Zahl der Pferde "reduzieren, um die das Risiko solcher Zwischenfälle zu minimeren", sagte Dr. Claudia Behlert der Kölnischen Rundschau. Im Zug war am Montag ein Pferd kollabiert. Dem Tier geht es inzwischen wieder gut, Verletzte gab es bei dem Zwischenfall nicht. Im Kölner Rosenmontagszug waren über 500 Pferde unterwegs.



OTS: Kölnische Rundschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70111 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70111.rss2



Pressekontakt: Kölnische Rundschau Stefan Sommer Telefon: 0221/1632-551 print@kr-redaktion.de