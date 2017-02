Mainz (ots) - Er ist so etwas wie der persönliche Gefangene Erdogans: "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel. Die Untersuchungshaft des deutsch-türkischen Journalisten ist aber nicht allein ein Schlag gegen die Pressefreiheit. Die gibt es in der Türkei schon lange nicht mehr. Yücels Fall verschafft den hunderten Journalisten in der Türkei, die inhaftiert worden sind, die in "Freiheit" schikaniert werden und denen ihre Lebensgrundlage entzogen worden ist, vielmehr eine neue Aufmerksamkeit. Jeder Protest gegen die haltlose Inhaftierung und Behandlung Yücels sollte deshalb seine drangsalierten Kollegen einschließen. Der Fall Yücel ist zugleich eine Staatsaffäre. Nicht, weil die Bundesregierung daraus eine machen wollte. Im Gegenteil: Mit ihren wachsweichen Reaktionen ("unverhältnismäßig hart", "hoher Wert der Pressefreiheit") versuchen Merkel und ihre Minister, das Thema weiter herunterzukochen. Präsident Erdogan legt es darauf an, den Streit mit Deutschland zu vertiefen. Sicher nicht, um den Flüchtlingspakt mit der EU aufzukündigen, der ihm selber nützt und der ihn vor wirtschaftlichen Sanktionen bewahrt. Die Eskalation des Streits mit Deutschland dient ihm als Zeichen der Stärke nach innen für die Abstimmung über die Verfassungsänderung am 16. April, mit der die Türken seine Autokratie legitimieren sollen. Der Streit verschärft zugleich die Entfremdung der in Deutschland lebenden Türken von ihrem Zielland. Sie sind Erdogan zu einem ganz überwiegenden Teil treu ergeben - was das Dilemma der Bundesregierung noch vergrößert. Jetzt rächen sich auch die Versäumnisse bei ihrer Integration in die Demokratie und den deutschen Rechtsstaat.



