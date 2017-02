Regensburg (ots) - Konzentration statt Konfrontation: Das könnte die Lösung für viele Disziplinen sein, die in Zeiten des demografischen Wandels zu Randsportarten werden. Auch im Land eines Max Schmeling und Henry Maske füllen Boxkämpfe längst nicht mehr die Sporthallen und Festzelte; die Vereine müssen sich trotz intensiver und teils ausgezeichneter Integrationsarbeit auf der Suche nach aktiven Kämpfern vielfach nach der Decke strecken. Und auch TV-Boxnächte garantieren keine Rekordquoten mehr, wenn nicht gerade Wladimir Klitschko, Felix Sturm oder Arthur Abraham im Ring stehen. Und dennoch verwundert es, dass sich ausgerechnet der Boxsport auf diesen weiten, aber sicherlich richtigen Weg macht, wo doch die Gräben zwischen Olympioniken und Profis so tief sind wie in kaum einer anderen Sportart - nicht nur unter finanziellen Aspekten. Jeder Wechsel von Amateuren ins vermeintliche große Geschäft wird mit Argusaugen verfolgt. Eine Unzahl von Boxställen und Managern mischt kräftig mit. Allein die verschiedenen Profiboxverbände, die alle ihr eigenes Süppchen mit oftmals genauso spektakulär aufgezogenen wie unbedeutenden WM-Kämpfen kochen, unter einen Hut zu bringen, ist eine Herkulesaufgabe. Dennoch ist es wohl der einzige Weg, den angezählten Boxsport vor dem K.o. zu retten. Umverteilungen zugunsten der Basis, die den Nachwuchs generiert, eine größere Durchlässigkeit für die Aktiven, die Bühne Olympia für alle und eine neue Seriosität können dem klassischen Kampfsport zu neuem Glanz verhelfen.



