San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Computer-, Speicher- und Netzwerktechnik, einschließlich umweltfreundlicher Computertechnik, hat seinen neuen SuperBlade®-Server angekündigt, bei dem die anfänglichen Anschaffungskosten niedriger als bei herkömmlichen Blade-, Rackmount- und OCP-Servern ausfallen und eine hohe Leistungsdichte und Betriebseffizienz von Blades in einer offenen Architektur mit Rackmount-Design erreicht wird.



Der neue 8U SuperBlade® unterstützt Bladeserver, die mit der aktuellen und neuen Generation der Intel®-Xeon®-Prozessoren ausgestattet sind, mit den schnellsten 100G EDR InfiniBand- und Omni-Path-Switches für betriebsnotwendige Unternehmens- und Rechenzentrumsanwendungen. Für eine bessere Zuverlässigkeit, Gebrauchsfähigkeit und Bezahlbarkeit nutzt er zudem dieselben Ethernet-Switches, Chassis-Management-Module und Software wie der erfolgreiche MicroBlade®. Die Rechenleistung und Energieeffizienz wird mit DP- bzw. MP-Prozessoren bis zu 205 Watt in halbhohen bzw. hohen Bladeservern optimiert. Der neue kleinere 4U SuperBlade maximiert die Leistungsdichte und Energieeffizienz und ermöglicht bis zu 140 Dual-Core-Prozessorserver oder 280 Single-Core-Prozessorserver pro 42U Rack.



Das Design für die gemeinsam genutzte Infrastruktur des neuen SuperBlades ermöglicht eine maximale Energieeffizienz bei gleichzeitiger Verringerung des Stromverbrauchs um bis zu 20 Prozent, einer branchenführenden Leistungsdichte von bis zu 7x pro 1U-Racksystem und einem geringeren Kabelaufwand von bis zu 96 Prozent. Dank des auf Redfish basierten Managements und des Rack-Designs von Supermicro können mit dem SuperBlade offene Systeme verwaltet werden.



"Mit unserem neuen SuperBlade werden nicht nur die Gesamtkosten optimiert, sondern auch die anfänglichen Anschaffungskosten. Hinzu kommen die führende Serverdichte und maximale Wattleistung, pro Quadratmeter und pro Dollar", bestätigt Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "Unser 8U SuperBlade ist zudem das erste und bislang einzige Bladesystem, das bis zu 205 W Xeon CPUs, NVMe-Laufwerke und 100G EDR IB oder Omni-Path-Switches unterstützt. Damit stellen wir sicher, dass dieses System für heutige Standards optimiert und für die Technik der Zukunft wie den Intel-Skylake-Prozessoren der nächsten Generation ausgelegt ist."



Neuer 8U SuperBlade



- bis zu 20 halbhohe Dual-Core-Bladeserver mit 40 Hot-Plug-NVMe-Laufwerken - bis zu 10 hohe Quad-Core-Bladeserver mit 80 Hot-Plug-NVMe-Laufwerken - ein 100 G EDR IB oder Omni-Path-Switch - bis zu 4 Ethernet-Switches (1G,10G, 25G) - ein Chassis-Management-Modul (CMM) - bis zu 8x digitale Netzteile (N+1 oder N+N-Redundanz) 2200 W Titan-Level (96 %)



Neuer 4U SuperBlade



- bis zu 14 halbhohe Dual-Core-Bladeserver - bis zu 28 Single-Core-Bladeserver-Knoten - bis zu 2 Ethernet-Switches (1G, 10G, 25G) - bis zu 4 digitale Netzteile (N+1 oder N+N-Redundanz) 2200 W Titan-Level (96 %) - ein Chassis-Management-Modul (CMM)



SBI-4129P-C2N/T3N



- 20 2 Intel-Xeon-Prozessoren (bis zu 205 W) bis zu 2TB DDR4 - 2 Hot-Plug-NVMe/SAS3- oder 3 Hot-Plug-SATA3-Laufwerke pro Knoten - bis zu 5 M.2 NVMe pro Knoten - 2x 10GbE+ 100G InfiniBand/Omnipath



SBI-8149P-T8N/C4N



- 4 Intel-Xeon-Prozessoren (bis zu 205 W) bis zu 6TB DDR4 - 8 Hot-Plug-NVMe/SATA3- oder 4 Hot-Plug-NVMe/SAS3-Laufwerke pro Knoten - bis zu 6 M.2 NVMe pro Knoten - 4x 10GbE oder 2x 10GbE+100G InfiniBand/Omnipath



