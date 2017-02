Bielefeld (ots) - Wer ein neues Hüftgelenk braucht, hat die Wahl. Laut AOK bieten 132 Krankenhäuser im 100-Kilometer-Umkreis um Bielefeld diese OP - 25 von ihnen mit unterdurchschnittlicher Qualität. Also wohin? In die nächste Klinik? In die, die der Hausarzt empfiehlt? Oder in die, in der ein Verwandter gute Erfahrungen gemacht hat? Nichts erhöht die Chance auf einen erfolgreichen Eingriff mehr als ein erfahrener Arzt. Das sagt nicht nur die AOK, das sagen viele Studien. Deshalb ist es gut, dass die Krankenkasse die Behandlungsqualität am Dienstag wieder mal zum Thema gemacht hat. Natürlich geht es ihr um Kosten, aber gleichzeitig geht es auch um das Wohl der Patienten. Sie sollen ermutigt werden, das geeignete Krankenhaus zu suchen - ganz einfach unter https://weisse-liste.krankenhaus.aok.de/ Es gibt in unserer Region Häuser, die zwei Hüft-OPs pro Jahr machen, es gibt aber auch ein Krankenhaus in Sendenhorst, das 2015 insgesamt 1118 neue Hüftgelenke eingesetzt hat - mit überdurchschnittlicher Qualität. Die Forderung der AOK, nicht jedes Haus solle alles anbieten, ist zu begrüßen.



