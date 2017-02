Stuttgart (ots) - Es gibt keinen sicheren Hinweis darauf, dass Anis Amri später oder womöglich gar nicht in den Lastwagen gestiegen wäre, hätte es die Fussilet-Moschee nicht gegeben. Natürlich ist es mit dem Wissen von heute ein furchtbarer Fehler, dass die Behörden bei ihm nicht zugegriffen haben. Er wurde wie andere Gefährder beobachtet. Sicherheitsbehörden brauchen kein Vereinsverbot, um ihre Arbeit zu machen. Es kann helfen, Strukturen zu ermitteln. Aber Vereinsverbote wurden nicht geschaffen, um Terror zu verhindern. Sie sind ein Zeichen, eine Grenze, die der Rechtsstaat setzt. Dieses Zeichen ist wichtig: für all die jungen Männer, die - noch - keine Gefährder sind.



