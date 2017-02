US-Präsident Donald bemüht sich offenbar um Entspannung in Sachen Einwanderung: US-Medien zufolge sei er offen für ein Gesetz, das all jene vor Abschiebung schützen soll, die friedlich in den USA leben.

US-Präsident Donald Trump zeigt sich Berichten zufolge überraschend offen für ein Einwanderungsgesetz, das illegalen Einwanderern zugute kommen könnte. CNN und "Politico" berichteten am Dienstag nach einem Treffen im Weißen Haus, ein solches Gesetz solle nach Trumps Wunsch ausdrücklich all jene von Abschiebung ausnehmen, die seit langem friedlich in den USA lebten und sich keines Verbrechens schuldig gemacht ...

