Masimo (NASDAQ: MASI) hat heute die Ergebnisse einer aktuellen Studie bekannt gegeben, die mit Patienten mit geringem Risiko durchgeführt wurde, die sich einer kolorektalen Operation unterziehen. Dabei untersuchten die Forscher die Nützlichkeit einer nichtinvasiven und kontinuierlichen Überwachung des Masimo PVi (Pleth Variability Index) zur Steuerung des Flüssigkeitsmanagements im Vergleich zur invasiven, ösophageal durchgeführten Doppler-Methode. Die Forscher konnten zwischen den beiden Technologien bei der verabreichten Gesamtdurchschnittsmenge keinen signifikanten Unterschied feststellen und kamen zu dem Schluss: "Der PVi stellt als zielorientierte Therapieform für diese Patientengruppe eine gänzlich nichtinvasive Alternative dar."1

Im Rahmen der Studie überprüften Dr. Warnakulasuriya und Kollegen im York Teaching Hospital in York, Großbritannien die Leistungsfähigkeit einer Masimo-PVi-Überwachung bei der Steuerung des Flüssigkeitsmanagements im Vergleich zu der etablierten Technologie der ösophageal angewandten Doppler-Methode. 40 Patienten mit geringem Risiko, die sich einer kolorektalen Operation unterzogen, wurden für die Studie angemeldet. Die Patienten wurden nach dem Zufallsprinzip zwei Gruppen zugewiesen. Jede Gruppe erhielt eine Flüssigkeitstherapie, die mit einer der beiden Technologien gesteuert wurde. Die Forscher maßen alle 24 Stunden die Gesamtmenge der Flüssigkeit, die intraoperativ gegeben wurde. Die Forscher konnten "zwischen den mit dem PVi bzw. mit der ösophageal angewandten Doppler-Methode behandelten Gruppen keinen signifikanten Unterschied bei der Gesamtmenge der jeweils verabreichten Flüssigkeit (1286 vs 1520 ml, p=,300) oder beim durchschnittlichen intraoperativen Flüssigkeitshaushalt (+839 v 1145 ml, p=,150) feststellen."

Die Forscher kamen zu dem Schluss: "Unter Patienten in gutem Gesundheitszustand, die sich einer größeren kolorektalen Operation unterzogen, gab es bei einer Behandlung mit der nichtinvasiven PVi-Technologie im Vergleich zu einer Technologie zur Schlagvolumen-Maximierung mit der ösophageal angewandten Doppler-Methode keinen signifikanten Unterschied bei der Menge der jeweils verabreichten Flüssigkeit. Es gab zwischen den Gruppen keinen signifikanten Unterschied zwischen den postoperativen Ergebnissen. Daher stellt der PVi eine nichtinvasive, verbrauchsmittelfreie Alternative für die intraoperative Flüssigkeitsoptimierung bei Patienten in gutem Gesundheitszustand dar, die sich einer größeren kolorektalen Operation unterzogen und bei denen eine intraoperative, zielorientierte Therapie als Behandlungsstandard gilt, aber eine Arterienpunktion nicht notwendig ist."

Der PVI ist ein Maß für die dynamischen Veränderungen des Perfusionsindex (PI), die während des Atemzyklus auftreten. Im Rahmen weiterer klinischer Studien hat sich erwiesen, dass der PVi Vorteile bei der Überwachung mechanisch beatmeter Patienten mit sich bringt, die während einer Operation eine Allgemeinanästhesie bekommen,2,3,4,5 bei der IPS für Erwachsene wie auch für Kinder6,7 sowie bei Sepsispatienten in den frühen Schockphasen in der Notaufnahme.8 In einer weiteren Studie wurde der PVi im Rahmen einer zielorientierten Therapie bei Patienten genutzt, die an einem erweiterten postoperativen Erholungsprogramm (Recovery after Surgery, ERAS) nach einer kolorektalen Operation teilnahmen; das Programm hatte signifikante Reduzierungen der Aufenthaltsdauer, der Kosten, der Infektionen an der Operationsstelle und der verabreichten Flüssigkeit sowie eine Verbesserung der Patientenzufriedenheit zur Folge.9 Im Rahmen einer Studie, bei der der PVi in Verbindung mit Masimo SpHb (nichtinvasive Hämoglobinmessung) genutzt wurde, erwies sich eine Reduzierung der Mortalität um 30 bzw. 90 Tage durch die Technologien.

"Die klinischen Beweise für die Nützlichkeit des Masimo PVi häufen sich weiterhin", sagte Joe Kiani, Gründer und CEO von Masimo. "Die Studie von Dr. Warnakulasuriya liefert zusätzliche Informationen über die Vorteile des PVi. Wir sind dankbar für diese Gelegenheit, weiterhin die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und die Pflegekosten mit unseren innovativen und nichtinvasiven Überwachungsmethoden zu senken."

Über Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI) ist einer der weltweiten Marktführer im Bereich innovativer nicht invasiver Überwachungstechnologien. Unsere Mission ist die Verbesserung von Ergebnissen und die Senkung von Pflegekosten durch die Ermöglichung neuer Einsatzorte und Anwendungsbereiche für nicht invasive Patientenüberwachung. Im Jahr 1995 stellte das Unternehmen erstmals die Technologien Masimo SET Measure-through Motion und Low Perfusion™ für Pulsoximetrie vor. Mehrere Studien haben gezeigt, dass damit die Zahl der Fehlalarme deutlich verringert werden kann und eine präzise Überwachung mit korrekter Alarmauslösung möglich ist. Masimo SET hilft Klinikern auch nachweislich, schwere Frühgeborenen-Retinopathie bei Neugeborenen zu reduzieren,1 das CCHD-Screening bei Neugeborenen zu verbessern2 und bei Verwendung für die kontinuierliche Überwachung in post-chirurgischen Stationen Aktivierungen und Kosten für schnelle Reaktionen zu reduzieren.3,4,5 Masimo SET wird schätzungsweise bei mehr als 100 Millionen Patienten in führenden Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen auf der ganzen Welt verwendet. Im Jahr 2005 stellte Masimo die Technologie der rainbow Puls-CO-Oximetrie vor. Damit wurde ein nicht invasives, kontinuierliches Monitoring der Bestandteile des Blutes ermöglicht, wofür bisher invasive Eingriffe nötig waren: Hämoglobinanteil (SpHb), Sauerstoffgehalt (SpOC™), Carboxyhämoglobin (SpCO), Methämoglobin (SpMet) und aktuell auch Pleth Variability Index (PVI) und Oxygen Reserve Index (ORi™) sowie SpO 2 , Pulsfrequenz und Perfusionsindex (PI). Studien mit SpHb haben die Verminderung unnötiger Bluttransfusionen*6,7 und bei Verwendung mit PVI Verringerungen der Länge des Krankenhausaufenthaltes8 und der 30- und 90-Tages-Mortalität gezeigt.9 Im Jahr 2014 führte Masimo Root ein, eine intuitive Patientenüberwachungs- und Konnektivitätsplattform mit der Masimo Open Connect™ (MOC-9™) Oberfläche, die es anderen Unternehmen ermöglicht, Root mit neuen Features und Messungsfunktionen zu verbessern. Masimo nimmt außerdem mit Produkten wie dem tragbaren Patientenüberwachungsgerät Radius-7™, dem Pulsoximeter für Smartphones iSpO 2 und dem Fingerspitzen-Pulsoximeter MightySat™ eine aktive Führungsrolle im Bereich mHealth ein. Weitere Informationen über Masimo und seine Produkte finden Sie unter www.masimo.com. Die zu Produkten von Masimo veröffentlichten klinischen Studien finden Sie unter http://www.masimo.com/cpub/clinical-evidence.htm.

*Klinische Entscheidungen auf Grundlage von Erythrozyten-Transfusionen sollten nach Abwägung mindestens folgender Aspekte durch den Arzt erfolgen: Zustand des Patienten, kontinuierliches SpHb-Monitoring sowie diagnostische Laboruntersuchungen an Blutproben.

