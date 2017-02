Die Grünen müssen langsam fürchten, die Fünf-Prozent-Hürde bei der Bundestagswahl zu verpassen. Die FDP scheint sich dagegen zu stabilisieren.

+++WERBUNG+++ Die Grünen liegen im INSA-Meinungstrend nur noch bei mageren 6,5 Prozent. Die Grünen hatten vor nicht allzu langer Zeit noch gehofft, zweistellig in den Bundestag einziehen zu können. Ein Zeitlang waren die Grünen sogar der Favorit auf die nächste Koalition mit Angela Merkel. Die Parteiprogramme haben sich in den vergangenen Jahren sehr stark angenähert. Im der Umfrage für Bild gewinnt die SPD zwei Prozentpunkte auf 32 Prozent hinzu. CDU/CSU verlieren indes einen Punkt auf 30,5 Prozent. Die AfD verharrt wie in der Vorwoche bei elf Prozent, ebenso die Linke bei acht Prozent. Die FDP legt eineinhalb Punkte auf sieben Prozent zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...