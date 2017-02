2016 ist der französische Markt für Bio-Lebensmittel noch weiter um 20% gestiegen, nachdem es 2015 15% waren, so die französische Agence BIO, und die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln treibt die Produktion an: 5,7% der französischen Landwirtschaft werden in einem Sektor in der Krise biologisch angebaut. Bildquelle: Shutterstock.com Aktuell lockt Bio fast alle Franzosen an....

