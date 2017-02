Halle (ots) - Der bekannte Luftfahrtexperte Dieter Faulenbach da Costa befürwortet ein gemeinsames Luftfahrtkonzept der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. "Schon vor der Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER ist absehbar, dass der neue Airport zu klein gebaut wurde", sagte der Flughafenplaner und Architekt der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). BER habe nicht die Kapazität, um die bisherigen Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld zu ersetzen. Er sieht die Möglichkeit, dass der Airport Leipzig/Halle zum Ergänzungsflughafen für Berlin werden könnte. Eine Verlagerung von Flügen wäre möglich. "Dafür muss es aber eine Kooperation geben", so Faulenbach da Costa. Sachsens Ministerpräsiden Stanislaw Tillich (CDU) hat sich bereits mehrfach für die Nutzung des Airports als Ausweichflughafen eingesetzt.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200