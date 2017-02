NEW YORK/SINGAPUR/TOKIO (dpa-AFX) - Die mit Spannung erwartete erste Rede von Donald Trump als US-Präsident vor dem US-Kongress hat sich bisher kaum auf die Finanzmärkte ausgewirkt. Am Devisenmarkt, der gewöhnlich sehr schnell und sensibel auf politische Aussagen reagiert, bewegte sich der Dollar in einer engen Handelsspanne kaum. Zuletzt kostete ein Euro 1,0563 Dollar und damit in etwa so viel wie vor der Rede.

Auch an den Aktienmärkten wirkte sich die Rede Trumps vorerst kaum aus. Der Dax wird beim Broker IG leicht im Plus indiziert. Die Indikation beim US-Standardwerteindex deutet ebenfalls auf einen leichten Anstieg hin. Am Dienstag hatte der Leitindex Dow Jones Industrial wegen der Unsicherheit vor der Rede Trumps 0,12 Prozent auf 20 812,24 Punkten verloren und damit seine zwölftägige Serie mit Schlussrekorden beendet./zb

