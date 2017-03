MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu der Reform der Pfandregelungen

Grundsätzlich ist es richtig, mehr Ordnung und Übersicht in die bestehenden widersprüchlichen Pfandregelungen zu bringen. Und darum geht es vor allem in dem Gesetzentwurf der Länder. Der Aufschrei aus der Wirtschaft klingt demgegenüber etwas zu laut. Milch-Tetra-Pak oder Weinflasche werden in dem Entwurf gar nicht konkret genannt. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit äußerst gering, dass künftig klebrige Milchtüten in stinkende Rücknahmeautomaten gestopft werden. Aber mit dieser maximal unappetitlichen Vorstellung lässt sich halt besser lobbyieren. Die Ängste der Industrie, vor allem kleinerer Produzenten, kann man angesichts der schon bestehenden komplizierten Verpackungsordnung durchaus verstehen. Dieses Reformgesetz bietet jedoch auch die Möglichkeit, sie im Sinne von Verbrauchern und Herstellern zu vereinfachen. Denn es gilt wie immer: Kein Gesetz kommt aus dem Parlament so heraus, wie es eingebracht wurde./yyzz/DP/zb

