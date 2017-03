FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Strafzölle für China

Die Solarbranche hat wenig mit einem normalen Industriezweig zu tun: Ihr Aufstieg begann wegen der üppigen Förderung des Sonnenstroms durch das Erneuerbare Energien Gesetz. Das ging so lange gut, bis man in Asien merkte, dass man prima von deutscher Förderung profitieren kann; und mit einem gnadenlosen Preiskampf einen Großteil der europäischen Konkurrenz vom Markt fegte. Die Zahl der Profiteure der von der EU erhobenen Schutzzölle hält sich in Grenzen. Denn sie kamen zu spät. Einige Anbieter aber könnten nun bestehen. Für Kunden, die nicht nur bei Autos, sondern auch bei Solarzellen auf Made in Germany stehen. Und für chinesische Eigentümer, die durch Produktion bei uns Strafen der EU vermeiden wollen. Zumindest dafür sind die Zölle gut./yyzz/DP/zb

