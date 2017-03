KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zu AOK/Krankenhausreport:

Schlimm ist, dass die AOK mit ihren Forderungen wenig Antworten auf die tatsächlich drängenden Fragen besonders von Kliniken in ländlichen Regionen gibt. So wichtig die Reform der Mindestmengen ist - viele Kliniken auf dem Land bringt dies in Bredouille, weil sie mit lukrativeren Abteilungen oft defizitäre, aber für Patienten elementare Angebote finanzieren. Daher ist die drängende Frage, auf die Kassen und Politik eine Antwort geben müssen: Wie kann eine flächendeckende Versorgung sichergestellt werden, wenn man den Kliniken über Mindestmengen Einnahmequellen raubt, ihnen aber im Gegenzug keinen Ausgleich dafür gibt? Wer Kliniken auf dem Land erhalten will, der darf ihnen nicht nur das Wasser abgraben, sondern muss ihnen auch Wege aufzeigen, wie sie sich über Wasser halten können./yyzz/DP/zb

