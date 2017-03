Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BOSCH - Der Bosch-Aufsichtsratsvorsitzende Franz Fehrenbach hat die Dieselfahrverbote der baden-württembergischen Landesregierung zur Verbesserung der Luftqualität als beschäftigungs- und wirtschaftspolitisch "verheerend" bezeichnet. In einem Brief an Ministerpräsident Kretschmann schreibt er, dass er befürchtet, dass aufgrund des Kabinettbeschlusses in ganz Deutschland das Ende des Diesel-Pkw eingeläutet werde. (FAZ S. 3)

SPARKASSEN - Das von der SPD geplante Gesetz zur Begrenzung von Vorstandsvergütungen wird auch Sparkassen betreffen. Wie die SPD am Dienstag auf Nachfrage bestätigte, sollen die Regeln auch für Vorstände dieser Geldinstitute gelten, sofern sie als Aktiengesellschaften oder ähnlich organisiert sind. Damit wagen sich die Sozialdemokraten an eine Klientel, die traditionell von Regierungsparteien sowohl auf kommunaler Ebene als auch im Bund verschont wird, da Politik und Geldinstitut eng verknüpft sind. Sparkassen haben etwa in der Bankenregulierung oft von Ausnahmen profitiert. (SZ S. 19)

VATTENFALL - Vor drei Wochen gab Vattenfall ein erstes, deutliches Bekenntnis zur Elektromobilität ab. Jetzt folgt das zweite Bekenntnis. Innerhalb des kommenden Jahres will Vattenfall in Deutschland 400 bis 800 öffentlich zugängliche Ladepunkte installieren, wie das Unternehmen auf Anfrage des Handelsblatts mitteilte. Dabei will es bundesweit expandieren. Bislang betreibt Vattenfall lediglich 110 Ladepunkte - und die auch nur in den beiden Städten, in denen der Konzern selbst aktiv ist: in Hamburg und Berlin. Und Vattenfall ist kein Einzelfall. Nachdem die deutsche Energiewirtschaft jahrelang beim Thema Elektromobilität gezögert hat und nur schleppend Ladesäulen installierte, kommt jetzt endlich Schwung in den Aufbau der Infrastruktur. Ab sofort können sich die Unternehmen um Fördermittel aus einem Topf von 300 Millionen Euro bewerben, den die Bundesregierung dafür zur Verfügung stellt. (Handelsblatt S. 16)

March 01, 2017

