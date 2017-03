Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WINDENERGIE - Windräder mit einer Leistung von bis zu 4,5 Gigawatt fallen am 31. Dezember 2020 aus dem System der Ökostrom-Umlage heraus. Würden sie sich ununterbrochen drehen, entspräche dies der Leistung von drei bis vier Atomkraftwerken. Bis 2023, so schätzt der Branchenverband BWE, könnten auf diese Weise Windparks mit einer Leistung zwischen 12 und 15 Gigawatt die Förderung verlieren. Die Betreiber müssten dann ihr Geld an der Strombörse verdienen - oder, wenn das nicht klappt, einpacken. (SZ S. 19)

BAD BANK - Die EU-Bankenabwicklungsbehörde lehnt die Idee einer europaweiten Bad Bank für faule Kredite ab. "Das Thema ist wichtig, und Enria spricht die richtigen Punkte an", erklärt Elke König, Chair des Single Resolution Board (SRB), in einem Interview. "Allerdings scheint mir sein Vorschlag einer wundersamen Geldvermehrung nahezukommen". Andrea Enria ist Präsident der European Banking Authority (EBA). Er hat eine europäische Verwertungsgesellschaft für faule Kredite angeregt. (Börsen-Zeitung S. 3)

BANKEN - Weil der Kontowechsel für die Kunden immer einfacher wird, versuchen Geldinstitute, ihre Kundschaft digital enger an sich zu binden: Sie lancieren Apps, mit denen Kunden alle ihre Konten in eine Übersicht bringen und verwalten können. (Handelsblatt S. 28)

ARBEITSLOSE - Der Chef der Bundesagentur für Arbeit geht auf Distanz zu den Plänen des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz, im Falle eines Wahlsiegs Älteren länger Arbeitslosengeld zu zahlen. "Mehr Verteilung schafft Leistungsempfänger statt Leistungserbringer", schreibt Frank-Jürgen Weise in einem Beitrag für die FAZ. Mit Blick auf den Wahlkampf warnt Weise vor einem "politischen Wettlauf um die höchsten Zahlungen". Dieser führe in eine Sackgasse, denn er schaffe oder sichere keine Arbeitsplätze, sondern belaste Steuer- und Beitragszahler. (FAZ S. 15 und 17)

SPD - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz verschreckt die Unternehmer. Seine Forderungen nach mehr Umverteilung tragen ihm unter Managern schlechte Noten ein. Die Wirtschaft sehnt sich nach einer schwarz-gelben Koalition. (Handelsblatt S. 4/SZ S. 17)

YÜCEL - Bundestagspräsident Norbert Lammert hat die Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel in der Türkei verurteilt und als Konsequenz eine Bundestagsdebatte zu dem Fall in Aussicht gestellt. "In der kommenden Woche wird sich das Parlament voraussichtlich auf Antrag der Fraktion Die Linke in einer Aktuellen Stunde mit der Situation in der Türkei befassen", sagte Lammert der Rheinischen Post. (Rheinische Post)

