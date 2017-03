Ganz langsam spricht sich rum: Mit dem MacBook im Hipster-Café bei Luftfeuchtigkeit 100 Prozent - das ist kein cooler Business-Lifestyle, das ist Berlin-Bullshit. Es geht viel entspannter. Im Luxus-Hotel.

Oh Gott, an welchen Orten die Leute so mit ihren Laptops sitzen und versuchen, zu arbeiten!

Einerseits ist es ja großartig, seinen Job von jeder Stelle auf diesem Planeten ausüben zu können: am Frühstückstisch, im ICE-Bordrestaurant, beim Zahnarzt im Wartezimmer, in Rio am Strand, im Zoo auf der Parkbank, während die Kinder mit dem Rücken zu den Elefanten ein Eis essen. Aber dass man an den absurdesten Plätzen arbeiten kann, heißt ja nicht, dass es in jedem Fall schlau ist, es auch zu tun.

Früher gab es für Freiberufler mit Laptop bei der Frage "wo setze ich mich zum Arbeiten hin" zwei wesentliche Kriterien, die den Ausschlag gaben: Wo ist WLAN und wo gibt es Steckdosen? Und am Ende saßen Studenten und Schlipsträger in einer Art Schicksalsgemeinschaft bei Starbucks in braunledrigen Ohrensesseln bei diesen überzuckerten Nullerjahr-Schlagsahne-Karamell-Kaffee-Bechern mit Plastikkuppel. Man mag ja schon gar nicht mehr drüber reden.

Heute sitzt man in Berlin in Hipster-Cafés. Die zeichnen sich aus durch:

1. Filterkaffee, der fünf Minuten braucht und eine Farbe hat wie früher, wenn der Filter mal umgeknickt war

2. Australisches Bananabread statt New York Cheesecake

3. iPads als Kassen

4. Ausgelegte Design-, Lifestyle- und Startup-Hochglanz-Zeitschriften aus dem Valley, London oder Berlin, die selbst Designer, Lifestyler und Start-up-Gründer einschüchtern

5. klapprige Kiefernholz-Stühle

6. Eiseskälte oder schlechte Luft

Aber das Schlimmste ist:

7. der Lärmpegel!

Warum muss es in Cafés mit Dutzenden von aufstrebenden Apple-Twens, die doch eigentlich einfach nur stumm vor sich hin auf den Bildschirm starren könnten, immer zugehen wie in einem Taubenschlag bei Erdbeben?

Was passiert da zwischen Gedanken wie "dieser dünne Kaffee schmeckt echt total nussig und beerig" und "was soll ich bloß in meinen Mac ...

Den vollständigen Artikel lesen ...