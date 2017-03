Der Softwarehersteller erhöhte seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr sogar leicht. Am Markt hatten die Experten aber auf etwas mehr erhofft. Die Aktie verlor nachbörslich zuletzt an Wert. Im Geschäftsjahr 2017/18 werde ein Umsatz zwischen 10,15 und 10,20 Milliarden Dollar erwartet, teilte der Konzern am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...