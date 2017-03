Osnabrück (ots) - SPD-Generalsekretärin: Berliner Moschee-Verbot eine Warnung an Ideologen



Barley: Hass, Hetze und Terror dürfen keinen Platz in der Mitte unserer Gesellschaft haben



Osnabrück. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat das Verbot des Berliner Moscheeverein "Fussilet 33" als ein "entschiedenes Vorgehen" der Berliner Innenverwaltung begrüßt. "Hass, Hetze und Terror dürfen keinen Platz in der Mitte unserer Gesellschaft haben", sagte Barley in einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Es sei gut, dass der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) durchgegriffen habe. "Solch ein entschiedenes Vorgehen ist auch eine Warnung an alle anderen, die meinen, ihre menschenverachtende Ideologie in Deutschland predigen zu können", erklärte die SPD-Politikerin.



Die vom Verfassungsschutz seit längerem beobachtete "Fussilet 33"-Moschee galt als Treffpunkt der Islamisten-Szene. Regelmäßig soll dort Anis Amri verkehrt haben, der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz.



