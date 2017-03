Moneycab: Herr Schwegler, seit etwa zwei Jahren verantworten Sie das Geschäft von ESET in der Schweiz. Wie haben sich der Marktanteil und die Kundenbasis in der Zeit entwickelt, was waren Ihre wichtigsten Entscheidungen in dieser Zeit?

Rainer Schwegler: In der Schweiz haben wir einen immens grossen Sprung nach vorne gemacht. Unser Ansatz von gelebter Partnerschaft und Kundennähe, den wir in Deutschland schon immer pflegen, kommt auch hier gut an. Vor Jahren war unser Bekanntheitsgrad kaum der Rede wert, aber das hat sich massiv geändert. ESET wächst gerade schneller als der Anti-Virus-Markt in der Schweiz. Selbst Gartner zeigte sich von ESETs Wachstum beeindruckt und ordnete unser Unternehmen unter «Visionäre» ein. Das alles spricht für unsere Produkt-, Vertriebs- und Support-Qualität.

"Die Vereinheitlichung der Preise in allen deutschsprachigen Ländern in der DACH-Region war für uns die beste und wichtigste Entscheidung."

Rainer Schwegler, Territory Manager Schweiz bei ESET

Mittlerweile nutzen weltweit über 100 Millionen Anwender ESET, darunter immer mehr Wirtschaftsunternehmen im Banken- und Versicherungsumfeld. Im SMB und KMU-Segment sind wir extrem stark aufgestellt. Unabhängig von Grösse und Branche sind unsere Kunden von unserem zentralisierten Management-Tool, der Erkennungsrate sowie vom einfachen Lizenzierungsmodell inklusive funktionierender Cloud-Lösungen und freien Support durch Schweizer IT-Profis hellauf begeistert.

Die Vereinheitlichung der Preise in allen deutschsprachigen Ländern in der DACH-Region war für uns die beste und wichtigste Entscheidung: Die Preise sind konsistent, werden nur in die Währung umgerechnet und an die Mehrwertsteuer angepasst. Auch für unsere Partner haben wir aus gutem Grund ein DACH-weites, einheitliches Partnerprogramm auf die Beine gestellt, das unser Bekenntnis zum Channel unterstreicht. ESET macht keine Direktgeschäfte mit Endkunden, sondern setzt bei seinem Vertriebsmodell voll auf Fachhändler.

Im letzten Jahr kam es zu zahlreichen Cyber-Attacken. So hat zum Beispiel eine verteilte Denial-of-Service-Attacke (DDoS), gerüchteweise über ein riesiges Bot-Netz von Objekten wie Kameras, Video-Recordern und privaten Routern, einige grosse amerikanische Dienste wie Twitter, Netflix und PayPal lahm gelegt. Gibt es einen effektiven Schutz gegen solche Attacken?

Es gibt tatsächlich mehrere effektive Schutzmassnahmen, leider werden sie nur nicht richtig eingesetzt. Das beginnt beim Anwender/Käufer der Internet of Things (IoT) Geräte wie Webcams. Vor dem Kauf gilt es, sich im Netz zu informieren, ob Sicherheitslücken beim entsprechenden Modell bereits bekannt sind, welche Produkte es am Markt gibt und vor allem, welche Möglichkeiten der Nutzer hat, die Einstellungen des Geräts anzupassen, beispielsweise beim Zugang. Der Angriff auf die Dienste hatte unter anderem Erfolg, weil die Zugangsdaten der Geräte hart gecoded und statisch, also bei jedem Gerät gleich und unveränderbar sind.

Der Angriff funktionierte aber auch, weil die betroffenen Dienstanbieter nachlässig und bequem handelten. Anstatt auf mehrere verteilte Knoten zu setzen, haben sich alle, also entgegen dem Dezentralisierungsprinzip des Internets, allein auf Dyn.com und seinen DNS-Dienst verlassen. Deswegen konnten sonst so effektive «Umleitungsmassnahmen» von Anti-DDoS-Diensten nicht wirklich greifen. Spätestens jetzt sollten alle Beteiligten aus ihren Fehlern gelernt haben und sich an bestehende Standards halten. Lokal hat man lediglich die Chance, die eigenen Geräte durch entsprechende IP-Berechtigungen und spezielle, vom eigentlichen Firmennetz getrennt operierende Kommunikationskanäle / VPN «im Zaum zu halten».

Die Geheimdienste aller grossen Länder haben offenbar wenig Schwierigkeiten, sich Zugang zu praktisch allen Informationen von Privatpersonen und Unternehmen zu verschaffen, oft über spezielle Zugänge in der Software von bekannten Anbietern. Wie können Nutzer sicher sein, dass das nicht auch zum Beispiel mit Ihrer Sicherheits-Software geschieht?

Sollten Geheimdienste tatsächlich diese Daten abfangen, geschieht dies weniger am Computer eines Einzelnen, sondern eher an zentralen Internetknoten oder Servern der Dienstanbieter. Sogenannte Backdoors in Security-Software kann man vielleicht nicht für alle Anbieter hundertprozentig ausschliessen. Doch seriöse Hersteller unterliegen einer Art Ehrenkodex der Branche, solche unsportlichen Mittel nicht einzusetzen. Bei ESET ist es jedenfalls so, dass die Software keine personenbezogenen oder anderweitig identifizierbaren Daten generiert, die für Geheimdienste von Nutzen wären. Die Daten unserer Anwender, die in diesen Bereich fallen, werden gesondert ...

