Mavenir positioniert sich als Innovationsführer beim Mobilfunkstandard 5G

Mitel Mobile, Xura und Ranzure Networks schließen sich zusammen und gründen das neue Mavenir

Der CEO von Xura, Pardeep Kohli, ehemaliger CEO des Vorgängers von Mitel Mobile (ebenfalls unter dem Namen Mavenir Systems bekannt), übernimmt die Führung des neuen Mavenir

Die Transaktion unterstreicht Mavenirs Bestreben, Kommunikationsdienstleistern erstklassige, cloudtaugliche 5G- und IoT-fähige Netzwerklösungen bereitzustellen, um ihnen Servicedifferenzierung und Brancheninnovation zu ermöglichen

Partner der Siris Capital Group, LLC ("Siris Capital" oder "Siris") und Xura, Inc. ("Xura") gaben heute den Abschluss der Übernahme von Mitel Mobility, Inc. ("Mitel Mobile") bekannt, ein Geschäftsbereich der Mitel Networks Corporation ("Mitel", Nasdaq: MITL, TSX: MNW). Diese Bekanntgabe erfolgt, nachdem Xura am 1. Februar 2017 die Übernahme von Ranzure Networks, Inc. ("Ranzure") abschloss. Des Weiteren vollzog Xura am 17. Februar 2017 die zuvor angekündigte Abstoßung der Xura Secure Communications GmbH, das nicht zum Kerngeschäft gehörende Enterprise-Messaging-Geschäft von Xura. Durch diese Transaktionen ist das neue Mavenir als ein zu 100 auf Carrier fokussierter Lösungsanbieter aufgestellt, der über ein zukunftssicheres und 5G-fähiges softwarebasiertes Portfolio in Bezug auf alle Aspekte der Mobilfunknetzinfrastruktur verfügt. Mavenir wird seinen Hauptsitz in Richardson im US-Bundesstaat Texas haben und unter der Leitung von Xuras CEO, Pardeep Kohli, stehen.

Pardeep Kohli, President und CEO von Mavenir, kommentierte:

"Der Abschluss dieser Transaktionen zur Gründung des neuen Mavenir stellt in der Entwicklung von Xura, Mitel Mobile und Ranzure einen wesentlichen Meilenstein dar. Durch die Transaktionen entsteht aus drei komplementären Unternehmen ein neuer Branchenführer, der sich einzig und allein auf die Beschleunigung und Neudefinition der Netzwerktransformation für Serviceprovider konzentriert. Wir freuen uns, dass wir als ein gemeinsames Unternehmen voranschreiten und uns verstärkt für die Befähigung und den Erfolg unserer Kunden engagieren können."

Das neue Mavenir Systems

Das neue Mavenir ist im Bereich cloudtauglicher NFV-, SDN- und 5G-fähiger Lösungen auf Softwaregrundlage in Bezug auf alle Aspekte der Netzwerkinfrastruktur als Branchenführer aufgestellt. Über die Bereitstellung von Netzwerkoptimierung, Flexibilität und Skalierbarkeit versetzt das Unternehmen Kommunikationsdienstleister in die Lage, ihren Umsatz und ihre Betriebseffizienz zu steigern. Mavenir bietet umfassende, vollständig virtualisierte Lösungen für die Dienste Voice-over-LTE ("VoLTE"), Voice-over-WiFi ("VoWiFi"), Video, Voicemail, Advanced Messaging, Sicherheit, Funkzugangsnetz und Packet Core. Dank des breiten und komplementären Lösungsangebots von Mavenir können sich Kunden auf Service-Innovation and Monetisierung konzentrieren, während sie von Mavenir die Optimierungsleistungen erhalten, um den nächsten sprunghaften Anstieg des Datenverkehrs bedingt durch Anwendungen und Services im Zusammenhang mit 5G und dem Internet der Dinge ("IoT") zu handhaben.

Hubert de Pesquidoux, geschäftsführender Vorsitzender von Mavenir und geschäftsführender Gesellschafter von Siris Capital, kommentierte:

"Heute ist der erste von vielen spannenden Tagen für unser neu gegründetes Unternehmen. In den kommenden Wochen und Monaten werden wir die Geschäftsbereiche integrieren und gemeinsam daran arbeiten, das Versprechen unserer Technologie und Innovationstätigkeit einzulösen. Mit einem vollkommen virtualisierten, cloudtauglichen und 5G-fähigen Produktportfolio, einem ausgereiften Führungsteam, tiefgreifender Fachkenntnis, einem Pool von über 2000 engagierten Mitarbeitern und der nachdrücklichen Unterstützung von Siris Capital ist das neue Mavenir ausgezeichnet positioniert, die nächste Welle von Mobilnetzlösungen auf den Markt zu bringen und die digitale Kommunikationsbranche umzuwälzen."

Pardeep Kohli sagte abschließend:

"Sowohl Xura als auch Mitel Mobile sind seit Langem für ihre marktführende Innovationstätigkeit und Verpflichtung gegenüber dem Kunden bekannt und sind damit eine solide Basis für die Umsetzung der Mission von Mavenir, nämlich in Partnerschaft mit dem Kunden die Vision von morgen schon heute zu liefern. Ich fühle mich geehrt, das neue Mavenir leiten zu dürfen, und freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, während sie ihre Netzwerke transformieren und differenzierte Dienstleistungen und Lösungen auf den Markt bringen."

Ende

Über Mavenir Systems Mavenir

Als Vertrauenspartner steht Mavenir für die Beschleunigung und Neudefinition der Netzwerktransformation für Serviceprovider. Mavenir bietet ein umfassendes Produktportfolio in Bezug auf alle Aspekte der Netzwerkinfrastruktur von 5G-Anwendungen und Diensten bis zu RAN- und Packet-Core-Lösungen. Das Unternehmen ist im Bereich fortschrittlicher, cloudtauglicher Netzwerklösungen wegweisend und ermöglicht innovative und sichere neue Erfahrungen für Endnutzer. Serviceprovider profitieren über die Mavenir-Plattform von den branchenführenden VoLTE-, VoWiFi-, Advanced-Messaging- und Cloud-RAN-Lösungen des Unternehmens und können auf diesem Wege die Vision von morgen schon heute erfolgreich umsetzen, während sie neue Umsatzquellen und eine verbesserte Betriebseffizienz realisieren. www.mavenir.com

Über Siris Capital Group, LLC Siris Capital

Siris Capital ist eine führende Beteiligungsfirma, die sich auf Mehrheitsbeteiligungen an Daten-, Telekommunikations-, Technologie- und technologiebasierten Dienstleistungsunternehmen spezialisiert. Ein zentraler Bestandteil der Investmentstrategie von Siris ist die Kooperation mit herausragenden Führungskräften und geschäftsführenden Gesellschaftern, die Siris bei der Identifizierung, Validierung und Umsetzung von Investitionsgelegenheiten unterstützen. Dank ihrer signifikanten Mitwirkung ist Siris in der Lage, mit Geschäftsleitungen zusammenzuarbeiten und sowohl auf operativer als auch auf strategischer Ebene Wertsteigerungen zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.siriscapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170228007019/de/

Contacts:

Xura Media:

Maria Hudson

SVP, Head of Corporate Marketing

maria.hudson@xura.com

M: +44 (0) 7894604040