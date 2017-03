FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.03.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.033 EUR

8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.519 EUR

H61A XFRA DE000A1H44U9 HANSASMAR.SELECT(CLASS-A) 1.670 EUR

HJ3H XFRA DE0009766238 HANSAERTRAG 0.450 EUR

HJ3Y XFRA DE0009766212 HANSAGELDMARKT 0.060 EUR

HJ3F XFRA DE0008479155 HANSAEUROPA 0.900 EUR

HJ3A XFRA DE0008479098 HANSAZINS 0.140 EUR

HJ3X XFRA DE0008479080 HANSAINTERNATIONAL CL. A 0.460 EUR

HJ3E XFRA DE0008479023 HANSASECUR 0.270 EUR

HJ3Z XFRA DE0008479015 HANSARENTA 0.520 EUR

AQHE XFRA AU000000EVT1 EVENT HOSPITALITY+ENTMT 0.145 EUR

NQ6Y XFRA DE0009753673 N-FDS NR.1 EURO.PION.INV. 2.401 EUR

WHR XFRA US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 0.943 EUR

WHC XFRA US9621661043 WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 0.292 EUR

TBH XFRA US8793691069 TELEFLEX INC. DL 1 0.321 EUR

FH6I XFRA AT0000760749 3 BANKEN LONG TERM EUR. T 0.297 EUR

SDA XFRA US81211K1007 SEALED AIR CORP. DL-,10 0.151 EUR

RETA XFRA US7587661098 REGAL ENTERTNMT A DL-,01 0.208 EUR

PEP XFRA US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.710 EUR

ODP XFRA US6762201068 OFFICE DEPOT INC. DL-,01 0.024 EUR

NOTA XFRA US66987V1098 NOVARTIS NAM. ADR 1 2.591 EUR

NT4 XFRA US6658591044 NORTHN TRUST CORP.DL1,666 0.358 EUR

NEH XFRA US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100 0.953 EUR

MHR XFRA US6005441000 MILLER (HERMAN) DL-,20 0.160 EUR

LE6N XFRA US5218652049 LEAR CORP. DL-,01 0.472 EUR

KT2 XFRA US4990641031 KNIGHT TRANSPORT. DL-,01 0.057 EUR

EP5 XFRA US30214U1025 EXPONENT INC. DL -,0001 0.198 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.005 EUR

GAH XFRA US3635761097 GALLAGHER , A.J. DL 1 0.368 EUR

FRI XFRA US3032501047 FAIR ISAAC CORP. DL-,01 0.019 EUR

EFX XFRA US2944291051 EQUIFAX INC. DL 1,25 0.368 EUR

DOD XFRA US25746U1097 DOMINION RES.INC. 0.712 EUR

4DH XFRA US2358252052 DANA INC. DL -,01 0.057 EUR

UBQ XFRA US2296691064 CUBIC CORP. 0.127 EUR

CGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002 0.071 EUR