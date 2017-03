FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.03.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BCY2 XFRA US06738E2046 BARCLAYS PLC ADR/4 LS-,25

SMA XFRA BMG8219Z1059 SMARTONE TEL.HLDGS HD-,10

SEQ1 XFRA US8616423047 STONE EN. CORP. DL-,01